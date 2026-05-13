Colo Colo viaja a Coquimbo a buscar la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga

Colo Colo se juega ante Coquimbo Unido la posibilidad de clasificar anticipadamente a las semifinales de la Copa de la Liga. Faltando una fecha por disputarse, albos y piratas se ponen al día en el nuevo torneo nacional que nació para saldar la deuda con TNT. Un triunfo del Cacique los deja en la fase de los cuatro mejores, que ya tiene O’Higgins como su primer clasificado. El cuadro Celeste se clasificó tras vencer a Everton.

Hoy los dirigidos por Fernando Ortiz ostentan 10 puntos en la tabla del Grupo A, mientras que los pupilos de Hernán Caputto tienen 8 unidades. Por lo que todo se puede definir este miércoles 13 de mayo, a las 19 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Pero la oncena de Macul tiene dos bajas sensibles para dicho compromiso. La principal es Claudio Aquino, el cual aún no se recupera de la sinovitis que sufrió en su rodilla izquierda. El volante argentino volvió a los entrenamientos este lunes, tras un tratamiento médico, pero Ortiz prefirió guardarlo para el choque ante Ñublense por la Liga de Primera de este domingo 17 de mayo (17:30 horas).

El otro futbolista que quedó fuera de la formación titular fue Maximiliano Romero. El artillero sufrió molestias musculares en la práctica de este martes y se dirigió de inmediato a una clínica deportiva para ver la gravedad de la lesión. Aunque no está del todo descartado para viajar a la Cuarta Región, se presume que Ortiz no lo arriesgará pensando que aún queda un cotejo por jugar.

Fernando Ortiz dirigiendo a Colo Colo. Foto: Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

¿Se acaba el doble 9 de Colo Colo?

Una de las variantes que sorprendió en el esquema de Ortiz fue la utilización de un doble 9 para mejorar la poca efectividad que tenía Colo Colo en el arco contrario. De hecho, partió jugando de esa forma ante Deportes Concepción,el pasado fin de semana.

Pero la salida de Romero hizo que el estratega argentino volviera al tridente ofensivo y en el equipo que paró en su última práctica aparecen tres jóvenes en desmedro de experimentados como Javier Correa. De repetir lo que ensayó en el reducto blanco, la delantera estará conformada por Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández.

Otra novedad es que Arturo Vidal no aparece entre los estelares y Erick Wiemberg volverá a esperar su oportunidad en la banca, para devolverle la camiseta a Jeyson Rojas en la banda izquierda. Por lo que Colo Colo formará con Gabriel Maureira en el arco; Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Méndez en la zona de volantes y Marchant, Cuevas y Hernández en el ataque.