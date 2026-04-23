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    La curiosa explicación de Claudio Aquino sobre su irregular rendimiento en Colo Colo

    El volante transandino abordó su presente en el Cacique y contó por qué no ha rendido lo suficiente en el club.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Claudio Aquino explicó las razones de su irregularidad.

    Claudio Aquino llegó a Colo Colo a comienzos del año pasado con el aval de haber sido elegido el mejor volante del fútbol argentino mientras defendió a Vélez Sarsfield. Con esos pergaminos estaba llamado a deslumbrar en su paso por el Cacique. Sin embargo, su rendimiento ha estado lejos de lo esperado, ya que en 52 partidos ha anotado ocho goles y ha brindado siete asistencias.

    Este miércoles, el transandino abordó su presente en el Cacique y entregó una particular explicación a su irregularidad. “Los partidos hay que ganarlos. Si lo haces con frecuencia de goles, es mucho mejor y trabajas tranquilo, pero hay que mejorar la toma de decisiones, el pase en el último tercio de cancha”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

    El volante de 34 años también argumentó tácticamente por qué su desempeño ha sido distinto al que tuvo en el cuadro de Liniers: “Acá han sido pocas las veces que me ha tocado jugar en mi posición, pero me hago cargo porque siempre dije que ayudaría desde donde me toque”.

    Igualmente, deslizó un grado de autocrítica por sus actuaciones en el equipo de Fernando Ortiz. “He tenido partidos buenos y no tan buenos. Aún puedo dar un poco más, trato de trabajar al cien por ciento todos los días para mejorar. Ojalá en el tiempo que queda pueda mostrar mi máximo nivel para estar tranquilo yo mismo”, expresó.

    Apoyo a Mosa

    El volante argentino también abordó la contingencia y le entregó su respaldo a Aníbal Mosa, quien por estos días ha hecho noticia por su intención de adquirir la totalidad de las acciones de Blanco y Negro.

    “No soy quién creo para hablar de ese tema particular, pero sí te puedo hablar de Aníbal en el día a día y conmigo siempre se ha portado muy bien y lo que yo veo es que él trabaja para el club. Entonces, en lo personal, agradecerle y desearle lo mejor siempre y decirle que siga haciendo las cosas para el club y para el bien del club. Más que eso no te puedo decir porque, como te dije antes, conmigo siempre se ha portado bien y yo el tiempo que llevo acá siempre lo he visto que ha buscado lo mejor para el club“, reflexionó.

    Más sobre:FútbolColo ColoClaudio AquinoAníbal MosaFernando Ortiz

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