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    Zelenski apela a Trump, Xi y Modi para que pidan a Putin parar la guerra en Ucrania

    Zelenski además ha insistido en la importancia de desplegar tropas extranjeras a lo largo de la línea de contacto, una vez se pacte el fin de la guerra en Ucrania.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado este jueves que los presidentes de grandes potencias como Estados Unidos, China o India, entre “otros actores importantes del mundo”, deben intervenir ante Rusia para que el presidente ruso, Vladimir Putin, pare la guerra.

    “Si queremos poner fin a la guerra, tenemos que decirle a Putin que no tiene razón. No estoy seguro de que los diálogos basados en compromisos funcionen”, ha opinado el mandatario ucraniano en una entrevista con la cadena estadounidense CNN sobre la marcha de las conversaciones de paz y la perspectiva de lograr la paz en Ucrania.

    Así las cosas, ha apelado a grandes mandatarios para que intercedan ante Rusia. “Creo que el presidente Donald Trump, el presidente Xi Jinping, el primer ministro Narendra Modi y otros actores importantes del mundo tienen que decirle a Putin que debe detener esta guerra”, ha señalado.

    Zelenski ha incidido así en la necesidad de una intervención directa, tras expresar dudas sobre que los países poderosos “puedan ser mediadores”. “Si estás mediando, él no siente culpa. Este es un gran problema”, ha dicho sobre la actitud del presidente ruso.

    En una crítica velada a Estados Unidos, cuya mediación ve como escorada hacia Rusia, Zelenski ha insistido en que no se puede reclamar a Kiev que pare la guerra. “Nosotros nos estamos defendiendo. No somos agresores. ¿Detener qué? Entre todos, debemos detener a Putin. ¿Qué significa ser un gran líder? Significa detener la guerra a través de la diplomacia”, ha incidido.

    Asimismo, ha vuelto a insistir en la importancia de desplegar tropas extranjeras a lo largo de la línea de contacto, una vez se pacte el fin de la guerra en Ucrania.

    “Haría muy peligroso para Rusia iniciar una nueva guerra. Tienen miedo de fuerzas de apoyo, bases y representantes internacionales. Si no contamos con esta presencia, ninguna palabra detendrá a Putin”, ha avisado.

    El líder de Ucrania viene insistiendo en una cumbre a nivel de jefes de Estado para acordar de una vez por todas el fin de la guerra con Rusia, después de que la mediación de Estados Unidos se haya estancado tras la guerra lanzada contra Irán a finales de febrero.

    “Se necesitan reuniones a nivel de líderes para resolver realmente todo”, valoró el presidente ucraniano a finales de marzo, incidiendo en que lo más importante es establecer “garantías de seguridad” que permitan vislumbrar el punto final a la guerra.

    Más sobre:Volodimir ZelenskiUcraniaVladimir PutinRusia

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