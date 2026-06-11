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    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    La etapa inicial se extiende desde el 11 al 27 de junio y varias plataformas transmiten los duelos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. Foto referencial FIFA

    Termina la espera para los fanáticos del fútbol con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que en este año presenta la novedad de desarrollarse en tres países, correspondientes a México, Estados Unidos y Canadá.

    Una cita planetaria presentada como la más grande de la historia ante la participación de 48 selecciones, que se define a lo largo de 104 partidos en total.

    La acción comienza con la fase de grupos, que se extiende desde el 11 al 27 de junio, cuyo primer partido enfrentó a México y Sudáfrica.

    Luego de las etapas decisivas para la competencia, la gran final del Mundial de Fútbol se encuentra programada para el domingo 19 de julio.

    Bajo ese panorama, y con el objetivo de planificar las semanas cargadas de fútbol, a continuación la lista de partidos de la fase de grupos con sus fechas y horarios.

    También resulta fundamental conocer quién transmite cada encuentro, por lo que se especifica si se encuentra en televisión abierta, DSports, DGO, Paramount+ o Disney+, según confirman las empresas en sus respectivas redes sociales y sitios web.

    Fase de grupos: partidos, horario y quién transmite

    Jueves 11 de junio

    • 15:00 México vs. Sudáfrica - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 22:00 República de Corea vs. República Checa - DSports, DGO, Paramount+

    Viernes 12 de junio

    • 15:00 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - CHV, DSports, DGO, Paramount+
    • 21:00 Estados Unidos vs. Paraguay - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

    Sábado 13 de junio

    • 15:00 Qatar vs. Suiza - CHV, DSports, DGO, Paramount+,
    • 18:00 Brasil vs. Marruecos - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 21:00 Haití vs. Escocia - DSports, DGO, Paramount+
    • 00:00 Australia vs. Turquía - DSports, DGO, Paramount+

    Domingo 14 de junio

    • 13:00 Alemania vs. Curazao - DSports, DGO, Paramount+
    • 16:00 Países Bajos vs. Japón - CHV, DSports, DGO, Paramount+
    • 19:00 Costa de Marfil vs. Ecuador - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 22:00 Suecia vs. Túnez -DSports, DGO, Paramount+

    Lunes 15 de junio

    • 12:00 España vs. Cabo Verde - DSports, DGO, Paramount+
    • 15:00 Bélgica vs. Egipto - CHV, DSports, DGO, Paramount+
    • 18:00 Arabia Saudí vs. Uruguay - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 21:00 Irán vs Nueva Zelanda - DSports, DGO, Paramount+

    Martes 16 de junio

    • 15:00 Francia vs. Senegal - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 18:00 Irak vs. Noruega - DSports, DGO, Paramount+
    • 21:00 Argentina vs. Argelia - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 00:00 Australia vs. Jordania - DSports, DGO, Paramount+

    Miércoles 17 de junio

    • 13:00 Portugal vs. Congo - DSports, DGO, Paramount+
    • 16:00 Inglaterra vs. Croacia - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 19:00 Ghana vs. Panamá - DSports, DGO, Paramount+
    • 22:00 Uzbekistán vs. Colombia - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

    Jueves 18 de junio

    • 12:00 República Checa vs. Sudáfrica - DSports, DGO, Paramount+
    • 15:00 Suiza vs. Bosnia y Herzegovina - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 18:00 Canadá vs. Catar - CHV, DSports, DGO, Paramount+
    • 21:00 México vs. República de Corea - DSports, DGO, Paramount+

    Viernes 19 de junio

    • 15:00 Estados Unidos vs. Australia - CHV, DSports, DGO, Paramount+
    • 18:00 Escocia vs. Marruecos - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 21:00 Brasil vs. Haití - DSports, DGO, Paramount+
    • 00:00 Turquía vs. Paraguay - DSports, DGO, Paramount+, Disney+

    Sábado 20 de junio

    • 13:00 Países Bajos vs. Suecia - DSports, DGO, Paramount+
    • 16:00 Alemania vs. Costa de Marfil - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 22:00 Ecuador vs. Curazao - DSports, DGO, Paramount+
    • 00:00 Túnez vs. Japón - CHV, DSports, DGO, Paramount+

    Domingo 21 de junio

    • 12:00 España vs. Arabia Saudí - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 15:00 Bélgica vs. Irán - CHV, DSports, DGO, Paramount+
    • 18:00 Uruguay vs. Cabo Verde - DSports, DGO, Paramount+
    • 21:00 Nueva Zelanda vs. Egipto - DSports, DGO, Paramount+

    Lunes 22 de junio

    • 13:00 Argentina vs. Austria - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 17:00 Francia vs. Irak - DSports, DGO, Paramount+
    • 20:00 Noruega vs. Senegal - CHV, DSports, DGO, Paramount+
    • 23:00 Jordania vs. Argelia - DSports, DGO, Paramount+

    Martes 23 de junio

    • 13:00 Portugal vs. Uzbekistán - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 16:00 Inglaterra vs. Ghana - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 19:00 Panamá vs. Croacia - CHV, DSports, DGO, Paramount+
    • 22:00 Colombia vs. Congo - DSports, DGO, Paramount+

    Miércoles 24 de junio

    • 15:00 Suiza vs. Canadá - DSports, DGO, Paramount+
    • 15:00 Bosnia y Herzegovina vs. Catar - DSports, DGO, Paramount+
    • 18:00 Escocia vs. Brasil - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 18:00 Marruecos vs. Haití - DSports, DGO, Paramount+
    • 21:00 República Checa vs. México - CHV, DSports, DGO, Paramount+
    • 21:00 Sudáfrica vs. República de Corea - DSports, DGO, Paramount+

    Jueves 25 de junio

    • 16:00 Curazao vs. Costa de Marfil - DSports, DGO, Paramount+
    • 16:00 Ecuador vs. Alemania - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 19:00 Japón vs. Suecia - DSports, DGO, Paramount+
    • 19:00 Túnez vs. Países Bajos - CHV, DSports, DGO, Paramount+
    • 22:00 Turquía vs. Estados Unidos - DSports, DGO, Paramount+
    • 22:00 Paraguay vs. Australia - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

    Viernes 26 de junio

    • 15:00 Noruega vs. Francia - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 15:00 Senegal vs. Irak - DSports, DGO, Paramount+
    • 20:00 Cabo Verde vs Arabia Saudí - DSports, DGO, Paramount+
    • 20:00 Uruguay vs. España - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 23:00 Egipto vs. Irán - DSports, DGO, Paramount+
    • 23:00 Nueva Zelanda vs. Bélgica - DSports, DGO, Paramount+

    Sábado 27 de junio

    • 17:00 Panamá vs. Inglaterra - DSports, DGO, Paramount+
    • 17:00 Croacia vs. Ghana - DSports, DGO, Paramount+
    • 19:30 Colombia vs. Portugal - CHV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
    • 19:30 Congo vs. Uzbekistán - DSports, DGO, Paramount+
    • 22:00 Argelia vs. Austria - DSports, DGO, Paramount+
    • 22:00 Jordania vs. Argentina - DSports, DGO, Paramount+
    Fase de grupos del Mundial 2026. Foto: FIFA

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