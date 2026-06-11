SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirma que aún no hay ningún acuerdo con EE.UU.

    Esmaeil Baqaei aseguró que los informes sobre un consenso con Washington eran “mera especulación” y que la situación en el estrecho de Ormuz se había vuelto “menos segura debido a las acciones de Estados Unidos”.

    Por 
    Lya Rosen
    El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei. Foto: Archivo.

    El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró este jueves que los informes sobre un acuerdo ya finalizado con Estados Unidos eran “mera especulación” y que Teherán aún no había tomado una decisión definitiva sobre ningún consenso.

    Baqaei, en conversación con la agencia de noticias estatal IRNA, detalló que Qatar y Pakistán estaban “activos como mediadores”, pero añadió que “las acciones de Estados Unidos están afectando el proceso diplomático”, como consignó CNN.

    “Desde el principio, el estado de las negociaciones nos quedó claro, y gran parte del texto ya estaba finalizado. Sin embargo, los estadounidenses no dejaban de cambiar de postura”, además de formular “exigencias excesivas” y sumar “nuevas peticiones”, declaró el vocero de la cancillería iraní.

    Asimismo apuntó a que la República Islámica había “demostrado que no transige en lo que ha definido como sus líneas rojas”. “Hasta el momento, Irán no ha llegado a una decisión definitiva con respecto a ningún acuerdo”, sostuvo.

    “Todos los organismos pertinentes dentro del sistema deben estar de acuerdo con cada elemento del documento y cualquier posible acuerdo”, argumentó Baqaei.

    De la misma forma, aseguró que la situación en el estrecho de Ormuz se había vuelto “menos segura debido a las acciones de Estados Unidos”.

    Durante la mañana de este jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la cancelación de los ataques contra Irán que él mismo había anunciado con antelación, debido a que se habían aprobado los “puntos finales” de un acuerdo con Teherán.

    “Acabamos de llegar a un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán”, dijo el jefe de Estado norteamericano a los periodistas en el Despacho Oval, tras publicar en redes sociales que había cancelado las ofensivas contra ese país.

    “Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche”, señaló Trump en su cuenta en Truth Social y en un comunicado oficial dado a conocer por la Casa Blanca.

    Más sobre:IránMinisterio de Relaciones ExterioresPortavozEsmaeil BaqaeiEstados UnidosAcuerdoDonald TrumpAtaquesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tohá admite que “hubo errores” durante gobierno de Boric por promesa de condonación del CAE

    SpaceX confirma precio de colocación y se convertiría en la mayor apertura bursátil de la historia

    Extraditan desde Italia a sujeto implicado en homicidio en Estación Central: quedó en prisión preventiva

    Clínica Las Condes completa primera etapa de aumento de capital y confirma sostenibilidad financiera

    Evacúan campus de la Usach por aviso de elementos explosivos: iniciaron procedimiento preventivo y GOPE está en el lugar

    Contraloría arremete contra resolución de Subpesca de 2025 vinculada a Ley de Fraccionamiento: “No se ajustó a derecho”

    Lo más leído

    1.
    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Tohá admite que “hubo errores” durante gobierno de Boric por promesa de condonación del CAE
    Chile

    Tohá admite que “hubo errores” durante gobierno de Boric por promesa de condonación del CAE

    Extraditan desde Italia a sujeto implicado en homicidio en Estación Central: quedó en prisión preventiva

    Evacúan campus de la Usach por aviso de elementos explosivos: iniciaron procedimiento preventivo y GOPE está en el lugar

    SpaceX confirma precio de colocación y se convertiría en la mayor apertura bursátil de la historia
    Negocios

    SpaceX confirma precio de colocación y se convertiría en la mayor apertura bursátil de la historia

    Clínica Las Condes completa primera etapa de aumento de capital y confirma sostenibilidad financiera

    Contraloría arremete contra resolución de Subpesca de 2025 vinculada a Ley de Fraccionamiento: “No se ajustó a derecho”

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial
    Tendencias

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    Llega la fiebre del Mundial a Chile: dónde estará el Fan Zone para seguir los partidos de Norteamérica 2026
    El Deportivo

    Llega la fiebre del Mundial a Chile: dónde estará el Fan Zone para seguir los partidos de Norteamérica 2026

    “No me gustó”: la potente autocrítica de Javier Aguirre pese al triunfo de México en el estreno del Mundial

    Caos en la inauguración del Mundial: manifestantes y policías se enfrentan en las afueras del Estadio Azteca

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”
    Cultura y entretención

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    “Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirma que aún no hay ningún acuerdo con EE.UU.
    Mundo

    Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirma que aún no hay ningún acuerdo con EE.UU.

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

    Trump afirma que “cancela” ataques que anunció contra Irán ante conversaciones “al más alto nivel” con Teherán

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas