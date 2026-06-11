Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirma que aún no hay ningún acuerdo con EE.UU.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró este jueves que los informes sobre un acuerdo ya finalizado con Estados Unidos eran “mera especulación” y que Teherán aún no había tomado una decisión definitiva sobre ningún consenso.

Baqaei, en conversación con la agencia de noticias estatal IRNA, detalló que Qatar y Pakistán estaban “activos como mediadores”, pero añadió que “las acciones de Estados Unidos están afectando el proceso diplomático”, como consignó CNN.

“Desde el principio, el estado de las negociaciones nos quedó claro, y gran parte del texto ya estaba finalizado. Sin embargo, los estadounidenses no dejaban de cambiar de postura”, además de formular “exigencias excesivas” y sumar “nuevas peticiones”, declaró el vocero de la cancillería iraní.

Asimismo apuntó a que la República Islámica había “demostrado que no transige en lo que ha definido como sus líneas rojas”. “Hasta el momento, Irán no ha llegado a una decisión definitiva con respecto a ningún acuerdo” , sostuvo.

“Todos los organismos pertinentes dentro del sistema deben estar de acuerdo con cada elemento del documento y cualquier posible acuerdo”, argumentó Baqaei.

Regarding speculation about a deal with the US, Foreign Ministry Spox (@IRIMFA_SPOX) stated that Iran's decision-making process is fully transparent. All pertinent bodies within the system need to agree on each element of the document and any possible accord. pic.twitter.com/GOsv7jPD6B — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) June 11, 2026

De la misma forma, aseguró que la situación en el estrecho de Ormuz se había vuelto “menos segura debido a las acciones de Estados Unidos”.

Durante la mañana de este jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la cancelación de los ataques contra Irán que él mismo había anunciado con antelación, debido a que se habían aprobado los “puntos finales” de un acuerdo con Teherán.

“Acabamos de llegar a un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán”, dijo el jefe de Estado norteamericano a los periodistas en el Despacho Oval, tras publicar en redes sociales que había cancelado las ofensivas contra ese país.

“Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche” , señaló Trump en su cuenta en Truth Social y en un comunicado oficial dado a conocer por la Casa Blanca.