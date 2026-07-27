Diputada Weisse (UDI) califica de “arrogantes” dichos de Kaiser sobre el gobierno: “Los propios hechos demuestran que no es así”

La diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, calificó como “arrogantes”, las palabras de Johannes Kaiser, quien sostuvo que “tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada sostuvo que “creo que me parece demasiado arrogante del excandidato del Partido Libertario, el exdiputado Kaiser, decir que ellos ponen la música. Ahora, a mí me gustaría que coincidiéramos en la música, en la música cuando se trata de seguridad y cuando se trata de generar empleo”.

“Ojalá todos tuviéramos el mismo ritmo y no nos desafinemos”, añadió, enfatizando que “yo creo que ahí es donde empieza el problema, las cuerdas empiezan a tocar bastante mal cuando empezamos a atribuirnos o arrogarnos ciertos grados de supremacía en lo que es la colaboración”.

Es así como la diputada también sostuvo que “es una declaración que la verdad que los propios hechos demuestran que no es así”.

En la misma línea es que apuntó que “son votos que son importantes y obviamente el gobierno tiene todo el derecho de hablar con todos los partidos, de conversar con todos, tanto con el Partido Nacional Libertario, con el Partido de la Gente, con nosotros, que siempre hemos manifestado un apoyo y una lealtad, como se sabe, pero que también hemos hecho críticas”.

Tramitación de la megarreforma

En la ocasión, la diputada también abordó la tramitación de la megarreforma, defendiendo que el Estado cubra los recursos que dejarían de percibir las comunas producto de la exención de contribuciones, a la vez que cuestionó que parlamentarios y alcaldes de oposición critiquen el mecanismo de distribución de los fondos.

Según apuntó Weisse, “sus opiniones pueden ser válidas, pueden revisarse y puede discutirse la fórmula de cómo se distribuye el Fondo Común Municipal y eso es un tema que puede abrirse ese debate. Pero no es este el momento, porque en este momento lo que se está viendo es un artículo”.

“Ese es otro debate. El debate hoy día es si hay o no compensación para los municipios", mencionó.

“La crítica es al sistema actual de distribución del Fondo Común Municipal, que cuando estaba el gobierno del presidente Boric nunca lo escuchaba hablar de eso, de que eso estaba mal y que había que modificar esa distribución”, expresó.