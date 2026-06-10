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    Con el 97% de las actas contabilizadas, Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por poco más de 26 mil votos

    Según las últimas cifras entregadas por el organismo electoral peruano, la diferencia entre ambos candidatos es de tan sólo 26.161 votos, equivalentes a 0.146 puntos porcentuales.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

    Con el 97% de las actas contabilizadas, Roberto Sánchez mantiene su ventaja por poco más 26 mil votos frente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú.

    De acuerdo a las últimas cifras entregadas por el organismo electoral peruano, con el 97,017% de las actas contabilizadas, el candidato de Juntos por el Perú alcanza el 50,073% de las preferencias, equivalentes a 8.979.567 votos.

    En tanto, la abanderada de Fuerza Popular se mantiene con el 49,927%, correspondiente a 8.953.403 sufragios.

    Es así como la diferencia entre ambos candidatos es de tan sólo 26.161 votos, equivalentes a 0.146 puntos porcentuales.

    Según el reporte, hasta el momento se han contabilizado 89.999 actas, mientras que 1.580 permanecen en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 1.187 continúan pendientes.

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú señaló el martes que los resultados oficiales de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, en los cuales se disputan el Gobierno del país la ultraderechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se conocerán en un plazo estimado de 30 días.

    “Tenemos más o menos un lapso (programado) de 30 días, a mediados de julio, porque todavía tenemos que ver cómo vamos a finalizar con la carga (procesal) que vamos a tener con relación a las actas observadas y después a otros pedidos que nos presenten las organizaciones políticas”, ha manifestado en rueda de prensa el abogado del gabinete de asesores del JNE Jorge Valdivia.

    Más sobre:PerúEleccionesKeiko FujimoriRoberto Sánchez

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