La llamada anónima que activó a la Fiscalía y PDI para detener a banda que planeaba asesinar a un empresario en San Clemente

El martes 9 de junio, efectivos de la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) recibieron antecedentes que desataron un inédito operativo que, en cuestión de horas, culminó con la detención de diez imputados extranjeros que preparaban el asesinato de un empresario de la comuna de San Clemente, Región del Maule.

La llamada que encendió todas las alertas fue anónima, aunque se estableció que se generó desde la cárcel. Tras un rápido chequeo de antecedentes se verificó su veracidad, por lo que detectives se contactaron tanto con personal de la Fiscalía Supraterritorial como de Gendarmería y se dio curso a una serie de diligencias.

Los diez imputados, dos mujeres y ocho hombres, habían articulado un plan que incluía el robo con homicidio del empresario que habían perfilado con detención y otros delitos en la misma zona.

Al menos siete de los implicados se encontraban en la Región Metropolitana, y se trasladaron el domingo hasta Talca para encontrarse con el resto de la banda. Se movieron en dos autos: uno de ellos, una camioneta Toyota Rav4 robada el sábado 6 de junio en la capital.

Para su estadía en el Maule, los sujetos arrendaron una casa por Airbnb, entre el 7 y el 10 de junio, por lo que los investigadores presumen que ejecutarían la parte más violenta de su plan durante la jornada del miércoles.

Lo que los imputados no sabían es que un tercero que había conocido de sus gestiones había tomado contacto con la PDI. De acuerdo con lo señalado por el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial (FST), Miguel Ángel Orellana, 30 minutos se demoró su equipo de persecutores -coordinado con la Fiscalía de Talca- en conseguir órdenes judiciales para allanar la “casa de seguridad” donde los imputados se habían instalado y así detenerlos.

Durante la madrugada del miércoles, equipos de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Talca y del Ministerio Público llegaron hasta el lugar, emplazado en una zona residencial de Talca en la Calle 51 Oriente. Ahí reconocieron a los imputados y al notar que dos de ellos salieron de la vivienda, se les controló sus identidades y se les detuvo de inmediato.

Acto seguido, detectives ingresaron al inmueble y ejecutaron otras detenciones. Dos de los imputados trataron de darse a la fuga por los sitios colindantes, aunque al poco andar también fueron interceptados.

Los diez imputados fueron formalizados y por disposición del Juzgado de Garantía de Talca todos quedaron en prisión preventiva: en Santiago 1, los hombres, y en el CPF Santiago, las mujeres. En el lugar se incautaron cuatro armas de fuego, municiones y dos vehículos.

Cuatro de los imputados son colombianos, y seis, venezolanos. Conforme a los antecedentes, siete registraban condenas en Chile por delitos como robo con violencia, robo con intimidación y homicidio, aunque uno de ellos sólo alcanzó a completar dos años en prisión por ese delitos.

Del total, cuatro habían recuperado la libertad entre mayo y lo que va de junio, por lo que una de las principales hipótesis es que todo se planificó mientras estaban en la cárcel.

No es raro, como detalló en conversación con La Tercera el jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, que ciudadanos venezolanos y colombianos se articulen mientras están en prisión, aunque aún aquello es materia de investigación y se está trabajando en el vaciado y análisis de los celulares que les fueron incautados a los imputados para clarificar la data del plan que habían orquestado.

Como detalló el detective, mientras están en prisión este tipo de sujetos suele hacer distintas planificaciones y comienzan a recabar antecedentes de nuevos blancos a atacar, por lo que estiman clave el trabajo de inteligencia que, en el caso particular de Talca, se echó a andar junto a la Fiscalía Supraterritorial.

Barrientos detalló que gracias al cruce de antecedentes establecieron que tres de los implicados tienen vinculación con operaciones de secuestro y extorsión que han llevado adelante imputados ligados al Tren de Aragua.

“No es que hayan sido parte de esos delitos como autores materiales, sino que estaban vinculados a blancos ya detenidos por otros delitos asociados al crimen organizado. Tenían contactos con redes de secuestro del Tren de Aragua (...) Una de las imputadas, de hecho, es pareja de un sujeto detenido por la BIPE por ese delito”, comentó.

Con respecto a la víctima, el jefe de la BIPE Antisecuestros de la RM detalló: “No sabemos exactamente a la persona que iban a abordar. Lo que sí, teníamos claridad que se trataba de un empresario de un sector de parcelaciones en el sector de San Clemente”.

“De igual forma, se encuentran en poder de estos sujetos algunos croquis, donde se describían también otro tipo de inmuebles o de comercios en la Región Metropolitana. No sólo actuarían en Talca. Es claro que al salir de la cárcel venían con datos conseguidos de manera intercarcelaria para realizar distintas operaciones delictivas en el exterior”, acotó.

En atención a que esta es una de las primeras operaciones públicas que desarrolla la Fiscalía Supraterritorial, el fiscal Orellana manifestó que “esperamos que esta coordinación marque un primer hito en términos de mensaje de la función que va a cumplir la Fiscalía Supraterritorial a nivel nacional con las distintas fiscalías regionales”.

“En muy pocos minutos se consiguieron las autorizaciones judiciales respectivas, por la confianza que los mismos tribunales de la región del Maule tuvieron en la institucionalidad que representa la Fiscalía Supraterritorial y permitieron el hallazgo al que ya hemos hecho referencia”, complementó.

En línea con ello, Barrientos subrayó que esta operación sin dudas marca un precedente. “La coordinación permanente entre las distintas entidades, del llamado ecosistema de seguridad, hoy nos permite anteponernos a eventuales delitos tan graves como los que proyectaba hacer esta facción criminal”, apuntó.