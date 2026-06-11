PDI y Fiscalía supraterritorial detienen a 10 integrantes de banda criminal que planeaba un homicidio en la Región del Maule

Un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía Supraterritorial y la Fiscalía Regional del Maule, permitió la detención de 10 extranjeros que se habían trasladado desde la Región Metropolitana a la Región del Maule con el fin de cometer diversos delitos, entre ellos un robo con homicidio.

De acuerdo lo que dieron a conocer las autoridades, se pudo identificar una casa de seguridad ubicada en Talca desde donde la banda criminal pretendía coordinarse para llevar a cabo una serie de ilícitos.

Según detalló el fiscal jefe Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, el procedimiento se gestó tras “un antecedente específico respecto de una inminente comisión de un delito que podía afectar a la vida de personas determinadas en la región del Maule”.

En total fueron detenidos 10 ciudadanos extranjeros, cuatro colombianos y seis venezolanos y de acuerdo con la información entregada, siete de los imputados registraban condenas previas por delitos como robo con violencia, robo con intimidación e incluso homicidio; mientras que cuatro habían recuperado su libertad entre mayo y junio de este año.

“La casa de seguridad donde estos imputados se encontraban en ese momento está ubicada en un sector absolutamente residencial de la ciudad de Talca y con una cantidad de días de arriendo destinados a perpetrar un delito en distintas fases, preparando el que en definitiva iba a realizarse los días siguientes y que tenía dentro de ese plan criminal el atentado contra una persona específica”, añadió el fiscal.

Por su parte, el jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, detalló que “son diez detenidos, entre ellos dos mujeres de nacionalidad venezolana, que intentaban posicionarse en la Región del Maule y perpetrar distintos delitos tan graves, como acaba de mencionar el fiscal supraterritorial, como un homicidio de un empresario en la Región del Maule y distintos delitos de robo con intimidación y robo con violencia”.

A raíz del operativo se incautaron 4 armas de fuego, munición y dos vehículos, uno de los cuales mantenía encargo por robo.

Tras la detención los 10 sujetos fueron formalizados quedando en prisión preventiva.

Fiscalía Supraterritorial destaca coordinación entre instituciones

En la ocasión, el fiscal Miguel Ángel Orellana, destacó la rápida coordinación entre el Ministerio Público, PDI, la Fiscalía Regional del Maule y los tribunales de la zona, la que permitió actuar antes de que se concretara el delito investigado.

“Esta coordinación es una coordinación que esperamos marque un primer hito en términos de mensaje de la función que va a cumplir la Fiscalía Supraterritorial a nivel nacional en términos de coordinación con las distintas fiscalías regionales”, añadió.

Asimismo, destacó que “en muy pocos minutos se consiguieron las autorizaciones judiciales respectivas, por la confianza que los mismos tribunales de la Región del Maule tuvieron en la institucionalidad que representa la Fiscalía Supraterritorial y permitieron el hallazgo al que ya he hecho referencia”.

En la misma línea, el fiscal expresó que “no deben haber pasado más de 30 minutos entre que la Fiscalía Supraterritorial recibió la información, trabajó la información entregada por la Policía y luego solicitó las autorizaciones judiciales que permitieron efectivamente evitar este delito”.