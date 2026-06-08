SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía Supraterritorial: los elegidos por Miguel Ángel Orellana para coordinar las tres macrozonas

    A dos meses de la instalación de la nueva repartición, el persecutor eligió a tres integrantes de su equipo para liderar las coordinaciones con las distintas regiones. Estos persecutores mantienen contacto directo con los fiscales regionales y las unidades de sistema de análisis criminal.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    El fiscal Miguel Ángel Orellana. Pablo Vásquez R.

    La Fiscalía Supraterritorial está en marcha. Como aseguró en entrevista con La Tercera el jefe de esta nueva orgánica del Ministerio Público, Miguel Ángel Orellana, ya tienen un cúmulo importante de investigaciones entre sus manos. Varias de ellas iniciadas en base a antecedentes residuales de otras causas, algunas que tomaron desde las fiscalía regionales y otras encargadas por el fiscal nacional.

    Así, tanto Orellana como los primeros 14 fiscales que se sumaron a la repartición este año -el próximo año sumarán 35 más-, comenzaron el análisis de fenómenos criminales. Como por ejemplo, estafas cibernéticas, ilícitos que se comenten en puertos y lo relacionado con el mundo del tráfico de drogas.

    “Estamos enfrentando fenómenos complejos a los que no habíamos podido hacer frente adecuadamente de manera aislada. Hay investigaciones donde hay siete, ocho, incluso nueve regiones involucradas”, dijo el persecutor a este medio.

    Pero antes de abocarse a lo realmente investigativo, el fiscal jefe de la Supraterritorial debió definir la estructura de la nueva unidad. Un Su primera misión fue darle forma administrativa a la nueva Fiscalía para así luego agilizar las labores para luego coordinarse de manera efectiva con las diferentes regiones.

    Dado que el contacto con los fiscales regionales y particularmente con las unidades de sistema de análisis criminal de cada territorio son cruciales para el buen desempeño de la Supraterritorial, Orellana seleccionó a tres persecutores de su equipo para que cumplieran como coordinadores de macrozona.

    Eligió a la fiscal Paola Apablaza, que se desempeñaba anteriormente en la región de Tarapacá, como coordinadora de la macrozona Norte; al fiscal Marcelo Vargas, que venía de la Fiscalía Oriente, en la macrozona Centro; y al fiscal Enrique Vásquez, que trabajaba en la Fiscalía de La Araucanía, como coordinador de la macrozona Sur.

    El fiscal Vargas, además, a partir del 1 de julio será el nuevo coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, luego de que esta orgánica sea traspasada a la dependencia de la Supraterritorial. Y también es el primero en la línea de subrogancia de Orellana.

    Junto a ellos el persecutor ha sostenido reuniones con representantes de todas las regiones y han ido construyendo lineamientos para profundizar en indagaciones. También, aseguran desde la repartición, se busca sistematizar antecedentes para posteriores análisis de datos.

    Elegimos la experiencia de fiscales con mucho conocimiento en materia de crimen organizado internacional, comercio exterior, delitos tributarios, materias aduaneras, organizaciones criminales, lavado de dinero, narcotráfico”, sostuvo Orellana al comentar la trayectoria de los nuevos coordinadores.

    Esas credenciales, de todas maneras, también aplican respecto de los otros 11 fiscales que seleccionó junto al máximo persecutor para integrar esta repartición, pues Orellana asegura que ellos no sólo son especialistas en una materia o delito que se comete en una zona en particular, sino que cuentan con una amplia experiencia y currículum ajustado a normas de probidad.

    “Aparte del historial profesional de cada una de estas personas, hubo un análisis estricto de su historial desde el punto de vista ético. Además, incluimos sus procesos de formación, su capacitación y su especialidad en términos de criminalidad organizada en general. Así aprovechamos la experiencia que tenían de acuerdo a la región en la que se desarrollaban”, comentó el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial.

    La misión encomendada a este grupo de 15 fiscales apunta a desarticular las estructuras criminales atacando los patrimonios. Se busca el comiso de sus bienes y la recuperación de dineros que obtuvieron de forma ilícita. Por lo mismo, todo el equipo de la Supraterritorial fue partícipe de nuevos procesos formativos.

    Por una parte, tuvieron jornadas de formación que estuvieron lideradas por la academia del Ministerio Público, pero también realizaron un viaje a Italia para adquirir conocimientos de la experiencia comparada.

    Más sobre:Fiscalía SupraterritorialMiguel Ángel OrellanaPaola ApablazaMarcelo VargasEnrique VásquezLa Tercera PMMinisterio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fondo Autónomo de Protección Previsional recibe ofertas de 7 gestoras

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    Española Grenergy inaugura Elena, la planta de baterías “más grande de América”

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final

    Negociación entre alcaldes y gobierno en horas clave: alcaldes afinan propuesta más allá de la restitución de contribuciones

    Presidente de Bolivia promulga una ley para ampliar las competencias del estado de excepción

    Lo más leído

    1.
    Concejo Municipal de Santiago por caso Sierra Bella: Desbordes afirma que exalcaldesa Hassler “no está sobreseída por estos hechos”

    Concejo Municipal de Santiago por caso Sierra Bella: Desbordes afirma que exalcaldesa Hassler “no está sobreseída por estos hechos”

    2.
    Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas

    Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas

    3.
    Desbordes pedirá investigación a Carabineros por pugna con funcionarios municipales en Santiago

    Desbordes pedirá investigación a Carabineros por pugna con funcionarios municipales en Santiago

    4.
    SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,8 en Filipinas

    SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,8 en Filipinas

    5.
    Valencia apunta a diferenciar entre personas e instituciones en debate por secreto bancario: “Tendríamos mucha más información”

    Valencia apunta a diferenciar entre personas e instituciones en debate por secreto bancario: “Tendríamos mucha más información”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Mundial de Fútbol 2026: cuándo empieza, horario y dónde ver el partido inaugural

    Mundial de Fútbol 2026: cuándo empieza, horario y dónde ver el partido inaugural

    Minuto a minuto: sigue el avance de los dos sistemas frontales en Chile

    Minuto a minuto: sigue el avance de los dos sistemas frontales en Chile

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    Negociación entre alcaldes y gobierno en horas clave: alcaldes afinan propuesta más allá de la restitución de contribuciones

    Mundial de Fútbol 2026: cuándo empieza, horario y dónde ver el partido inaugural

    Fondo Autónomo de Protección Previsional recibe ofertas de 7 gestoras para administración de carteras de inversión
    Negocios

    Fondo Autónomo de Protección Previsional recibe ofertas de 7 gestoras para administración de carteras de inversión

    Española Grenergy inaugura Elena, la planta de baterías “más grande de América”

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Sufre Marruecos: estrella del Betis de Pellegrini arriesga perderse el Mundial
    El Deportivo

    Sufre Marruecos: estrella del Betis de Pellegrini arriesga perderse el Mundial

    En vivo: Francia enfrenta a Irlanda del Norte en su último duelo preparatorio para el Mundial 2026

    Equipo de canotaje Dragonas por un Lazo se une para combatir el regreso del cáncer de mama

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI
    Tecnología

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido
    Cultura y entretención

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    Por qué Sean Penn detesta tomarse selfies

    Diego Céspedes y su hito como jurado de Cannes 2026: “Me trataron como a un príncipe”

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final
    Mundo

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final

    Presidente de Bolivia promulga una ley para ampliar las competencias del estado de excepción

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?