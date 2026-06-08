Fiscalía Supraterritorial: los elegidos por Miguel Ángel Orellana para coordinar las tres macrozonas

La Fiscalía Supraterritorial está en marcha. Como aseguró en entrevista con La Tercera el jefe de esta nueva orgánica del Ministerio Público, Miguel Ángel Orellana, ya tienen un cúmulo importante de investigaciones entre sus manos. Varias de ellas iniciadas en base a antecedentes residuales de otras causas, algunas que tomaron desde las fiscalía regionales y otras encargadas por el fiscal nacional.

Así, tanto Orellana como los primeros 14 fiscales que se sumaron a la repartición este año -el próximo año sumarán 35 más-, comenzaron el análisis de fenómenos criminales. Como por ejemplo, estafas cibernéticas, ilícitos que se comenten en puertos y lo relacionado con el mundo del tráfico de drogas.

“Estamos enfrentando fenómenos complejos a los que no habíamos podido hacer frente adecuadamente de manera aislada. Hay investigaciones donde hay siete, ocho, incluso nueve regiones involucradas”, dijo el persecutor a este medio.

Pero antes de abocarse a lo realmente investigativo, el fiscal jefe de la Supraterritorial debió definir la estructura de la nueva unidad. Un Su primera misión fue darle forma administrativa a la nueva Fiscalía para así luego agilizar las labores para luego coordinarse de manera efectiva con las diferentes regiones.

Dado que el contacto con los fiscales regionales y particularmente con las unidades de sistema de análisis criminal de cada territorio son cruciales para el buen desempeño de la Supraterritorial, Orellana seleccionó a tres persecutores de su equipo para que cumplieran como coordinadores de macrozona.

Eligió a la fiscal Paola Apablaza, que se desempeñaba anteriormente en la región de Tarapacá, como coordinadora de la macrozona Norte; al fiscal Marcelo Vargas, que venía de la Fiscalía Oriente, en la macrozona Centro; y al fiscal Enrique Vásquez, que trabajaba en la Fiscalía de La Araucanía, como coordinador de la macrozona Sur.

El fiscal Vargas, además, a partir del 1 de julio será el nuevo coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, luego de que esta orgánica sea traspasada a la dependencia de la Supraterritorial. Y también es el primero en la línea de subrogancia de Orellana.

Junto a ellos el persecutor ha sostenido reuniones con representantes de todas las regiones y han ido construyendo lineamientos para profundizar en indagaciones. También, aseguran desde la repartición, se busca sistematizar antecedentes para posteriores análisis de datos.

“Elegimos la experiencia de fiscales con mucho conocimiento en materia de crimen organizado internacional, comercio exterior, delitos tributarios, materias aduaneras, organizaciones criminales, lavado de dinero, narcotráfico”, sostuvo Orellana al comentar la trayectoria de los nuevos coordinadores.

Esas credenciales, de todas maneras, también aplican respecto de los otros 11 fiscales que seleccionó junto al máximo persecutor para integrar esta repartición, pues Orellana asegura que ellos no sólo son especialistas en una materia o delito que se comete en una zona en particular, sino que cuentan con una amplia experiencia y currículum ajustado a normas de probidad.

“Aparte del historial profesional de cada una de estas personas, hubo un análisis estricto de su historial desde el punto de vista ético. Además, incluimos sus procesos de formación, su capacitación y su especialidad en términos de criminalidad organizada en general. Así aprovechamos la experiencia que tenían de acuerdo a la región en la que se desarrollaban”, comentó el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial.

La misión encomendada a este grupo de 15 fiscales apunta a desarticular las estructuras criminales atacando los patrimonios. Se busca el comiso de sus bienes y la recuperación de dineros que obtuvieron de forma ilícita. Por lo mismo, todo el equipo de la Supraterritorial fue partícipe de nuevos procesos formativos.

Por una parte, tuvieron jornadas de formación que estuvieron lideradas por la academia del Ministerio Público, pero también realizaron un viaje a Italia para adquirir conocimientos de la experiencia comparada.