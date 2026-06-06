Fiscal Miguel Ángel Orellana: “No tener paciencia con las investigaciones de la Fiscalía Supraterritorial sería un error”

El primer oficio que envió el fiscal Supraterritorial Miguel Ángel Orellana a las fiscalías regionales fue uno relativo al Tren de Aragua. Requirió a cada repartición que se le enviaran los antecedentes de causas vinculadas a esa temida banda de origen venezolano. Esto, para sistematizar toda la información de estructuras de ese tipo.

A poco más de dos meses de su debut, Orellana y su equipo de 14 fiscales se han sumergido en el análisis de fenómenos criminales. Además, ahora sumará una nueva misión: tomar la posta del fiscal regional Héctor Barros y ser el coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Algo para lo que promete profundizar el trabajo colaborativo con las cuatro jurisdicciones metropolitanas.

¿Cómo se trabajó la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial?

Ha sido todo un desafío. La Fiscalía Supraterritorial es una estructura compleja, amplia en términos de la cantidad de recursos tecnológicos y humanos. Hemos trabajado en una estructura administrativa relevante, útil y capaz de sostener la operación, junto con hacer coordinaciones a nivel nacional e internacional.

Parte importante de las metas que se había fijado era avanzar en análisis de focos criminales.

Sí. Estamos trabajando, instalamos un equipo de analistas muy fuerte, que incluye a tres funcionarios de Carabineros y a tres PDI. Eso era un sueño y hoy ya están trabajando en el rol de analistas financieros patrimoniales permanentemente.

¿Cómo ha sido la recepción de las regiones?

Hemos tenido una recepción extraordinaria de las fiscalías regionales. Por otro lado, nos hemos reunido prácticamente con todas las agencias que tienen vinculación más o menos directa con la persecución del crimen organizado: PDI, Carabineros, Gendarmería. Además, hemos realizado un trabajo muy fuerte con el SII y Aduanas, con quienes hoy estamos sellando nuestras primeras fuerzas de tarea. El trabajo con la Unidad de Análisis Financiero también ha sido muy intenso.

Fiscal Miguel Ángel Orellana. Pablo Vásquez R.

Hay bastante expectativa y ansiedad, pero las causas que tomarán son de largo aliento. ¿En una primera etapa serán menos protagonistas?

La Fiscalía Supraterritorial va a realizar labores de coordinación interregional en las que probablemente sea menos visible. Tenemos que lograr escalar en estructuras criminales más complejas y el pensamiento de que uno va a llegar al liderazgo de una banda desde una primera aproximación es más que ingenuo. La única posibilidad de llegar a esas estructuras es a través de una serie de actividades que no son independientes. No tener paciencia con las investigaciones de la Fiscalía Supraterritorial sería un error, porque, efectivamente, los procesos que estamos realizando, que son procesos que van a ser razonables en el tiempo, implican una serie de acciones sucesivas y muchas de ellas probablemente no sean tan visibles.

¿Cómo se definió qué causas tomarán de otras fiscalías?

Hemos generado desarrollos informáticos que nos permiten mantenernos en contacto con las fiscalías regionales. La Supraterritorial no reemplaza a las fiscalías regionales, trabaja coordinadamente con ellas y particularmente con los Sistemas de Análisis Criminal, que están alineados con nosotros en términos de la entrega de la información de aquellas investigaciones o fenómenos que parecen ser de competencia de la Supraterritorial. Además, hay un interés muy importante en torno a la identificación y la persecución de los bienes ilícitos que fluyen a través de los canales que están establecidos para los mercados lícitos, como bancos, puertos, entre otros.

¿Han pedido causas?

Sí. Ya hemos hecho uso de los dos caminos. Hemos generado una importante cantidad de investigaciones, muchas veces a partir de informaciones que las mismas fiscalías regionales nos han entregado. Y también hemos hecho uso de la facultad de avocación, donde nos hacemos cargo de una indagación que ya estaba en curso.

¿Cuáles o cuántas son?

No puedo hablar de casos ni de cuántas causas son, pero es un número muy importante. Estamos enfrentando fenómenos complejos a los que no habíamos podido hacer frente adecuadamente de manera aislada. Hay investigaciones donde hay siete, ocho, incluso nueve regiones involucradas.

¿Cuáles son los fenómenos que preocupan mayormente?

Las estafas masivas y la cibercriminalidad son un fenómeno que resulta relevante. También lo es el mundo de las actividades ilícitas asociadas a puertos. Y otro ejemplo es todo el mundo del narcotráfico.

Fiscal Miguel Ángel Orellana Pablo Vásquez R.

A partir del 1 de julio ECOH RM pasó a ser parte de la Supraterritorial. ¿Cuáles son las implicancias?

ECOH es un proyecto exitosísimo del Ministerio Público, y no sólo desde el punto de vista de un instrumento de reacción rápida y eficiente frente a las situaciones de flagrancia en delitos graves, como secuestro y homicidio, sino que también porque naturalmente tendió hacia la recopilación de información muy valiosa. Es destacadísima la labor que hicieron los fiscales Héctor Barros y Álex Cortés. Este fue el primer acto de conciencia institucional para dar respuesta a un conflicto que era evidente que no podía ser resuelto de manera separada. Ahora habrá mayores posibilidades de abordaje respecto de la información que genera ECOH, por eso tiene mucho sentido que pase a la Supraterritorial.

¿Qué rol espera jugar?

Queremos integrar el trabajo. Nuestro mensaje para las cuatro fiscalías regionales metropolitanas es trabajar de manera conjunta y así lo hemos hecho hasta el momento. Creo que esto es una tremenda oportunidad.

¿Quién será el coordinador de ECOH?

Marcelo Vargas, uno de nuestros fiscales supraterritoriales y quien trabajaba conmigo en la Fiscalía Oriente. ECOH tiene resultados exitosísimos y hay un dicho que dice ¿para qué arreglar lo que no se ha roto?

No debería haber muchos cambios.

Vamos a seguir en el ataque contra organizaciones criminales, pero de una manera más amplia, siguiendo la información residual, sistematizándola de manera más eficiente. Haremos un seguimiento hacia la búsqueda de indicadores que tengan que ver con resultados de juicios.