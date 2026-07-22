Encuentran con vida a jóvenes que permanecían desaparecidas desde el jueves en el Cajón del Maipo

La subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), confirmó el hallazgo de los tres jóvenes que estaban siendo buscados desde el jueves.

Las tres personas fueron ubicadas en el refugio de las Termas del Valle de Colina, en buenas condiciones de salud, tras un operativo coordinado por distintas instituciones.

Participó Bomberos, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y hubo apoyo del Ejército, en el marco de un proceso investigativo de la PDI, coordinado por el Ministerio Público.

La noche del miércoles 15 de julio, Martina Micaela Núñez Hermosilla, de 22 años, y Magdalena María Retamal Pelz, de 31, desistieron de asistir a un evento en Peñalolén y subieron a un vehículo con Manuel Orellana, un joven conocido como El Chino, con rumbo a la montaña.

No había información de ellos desde esa madrugada y la tormenta había impedido realizar un rastreo en la zona en la que se presumía que estaban.

A primera hora de este miércoles, aprovechando una mejora en las condiciones meteorológicas, se inició un despliegue para ubicarlos.

“Se encuentran bien, sin embargo hay que hacer los chequeos médicos de rigor que corresponden después de tantos días de estar aislados”, explicó la subprefecta en la Tenencia de San Gabriel, cerca de las 9.00 horas.

La subprefecta resaltó la labor mancomunada e interdisciplinaria que permitió este resultado.

“Hoy día el helicóptero efectivamente está tripulado por personal de Carabineros, del GOPE, ellos fueron los que lograron llegar a Termas de Colina, ellos fueron los que hicieron la primera extracción, pero estamos hablando que esto es un trabajo al final de las instituciones del Estado en respuesta a las familias, a la necesidad que tenían estas tres familias de ubicar a sus seres queridos”, recalcó.