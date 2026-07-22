Diputado Romero califica como “grave error” extender tramitación de la megarreforma y desdramatiza dichos de Kaiser

Ayer martes la Sala de la Cámara de Diputados votó la denominada megarreforma del gobierno. En la sesión fue despachado el grueso del proyecto clave del Presidente José Antonio Kast, sin embargo, la norma de la exención de contribuciones deberá ser resuelta en una comisión mixta.

En ese marco, el diputado y presidente de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano), en diálogo con radio Duna, calificó como un error extender la tramitación del proyecto.

Para el parlamentario, el hecho de que avanzara la megarreforma “es un gran triunfo para Chile, más que para el gobierno”. “Nosotros estamos convencidos de que esta reforma, más allá de que haya sido impulsada por nuestro gobierno y haya sido apoyada por nosotros, lo importante es que esto se traduzca finalmente en resultados, y los resultados son empleos para la familia y bienestar”.

Respecto al artículo que quedó en vilo, Romero señaló que le parece "bastante curioso, porque es la compensación precisamente a los municipios por la exención de contribuciones".

“Yo creo que ahí cometieron un error muy grave de haber postergado esto , y hoy día obviamente nosotros esperamos que esta comisión mixta se constituya”, indicó.

Para el diputado es importante “avanzar rápido” en la conformación de la comisión mixta. “La mixta tiene que constituirse rápidamente y resolver este detalle, porque yo creo que no hay ningún parlamentario que componga la comisión mixta que no esté dispuesto a entregarle la compensación a los municipios”.

“Si me ponen ese soundtrack, me las bailo todas”

En el espacio radial, el parlamentario se refirió a los dichos del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien en entrevista con CNN aseguró que su colectividad tiene al gobierno “bailando la música” que ellos ponen.

“Tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros. Hemos puesto todos los temas, con excepción, por supuesto, de los que se están dando de la mano de esta catástrofe que está sufriendo la ciudadanía; son temas que hemos ido impulsando nosotros”, señaló Kaiser.

Romero desdramatizó esas palabras y manifestó que, si Kaiser “quiere poner música de crecimiento, de inversión e indulta a Carabineros, yo no tengo por qué no querer bailar ese baile”.

“Yo no veo al Partido Nacional Libertario bailando la música que no le interesa a la gente. Yo lo que veo es que están preocupados de la inversión, de la seguridad, de apoyar a nuestros Carabineros y la verdad es que si me ponen ese soundtrack, todas me gustan, me las bailo todas”, sostuvo.