Alvarado y posible cita con la oposición para abordar compensación a municipios: “Indudablemente que lo vamos a considerar”

El biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, respondió a la solicitud formal de una reunión de parte de la oposición para presentar al Ejecutivo el planteamiento de los jefes comunales del sector.

El secretario de Estado afirmó que está disponible para reunirse con la oposición si la solicitud se formaliza, destacando que siempre ha privilegiado “el buen diálogo, la conversación, el intercambio de ideas y de puntos de vista”. En ese sentido, sostuvo que “si formalizan esta reunión, indudablemente que lo vamos a considerar y vamos a buscarnos el momento en el cual encontrarnos y juntarnos”.

Además, hizo un llamado a una oposición constructiva durante lo que resta del mandato del Presidente José Antonio Kast. “ El país clama y reclama para que en todo gobierno existan oposiciones constructivas que aporten al ejercicio legislativo y que vayan a buscar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía ”, señaló.

Aunque reconoció que no fue posible alcanzar un acuerdo en el proyecto de reconstrucción, expresó su expectativa de que “ya vendrán otras iniciativas en las cuales, ojalá, la participación de todos colabore en la construcción de esas iniciativas legales”.

Mecanismo de compensación en el Senado

El ministro defendió la propuesta del Ejecutivo para restituir la compensación a los municipios por la exención de contribuciones, asegurando que “el 100% de lo que dejen de percibir a partir del 2027 está debidamente compensado”.

Asimismo, el secretario de Estado explicó que los recursos serán repuestos tanto de manera directa como a través del Fondo Común Municipal, por lo que “no hay ninguna compensación desigual, sino que es simplemente reponer lo que municipios mantendrían si no existiera esta norma”.

Respecto de los recursos para la reconstrucción tras el sistema frontal en la zona norte, afirmó que el proyecto de ley ya cerró su tramitación y “no existe ninguna posibilidad” de incorporar nuevas iniciativas.

Sin embargo, aseguró que el gobierno “va a disponer de todos los recursos que sean necesarios para reparar los daños en la infraestructura y compensar a las familias”, mientras se cuantifican las pérdidas para definir las transferencias presupuestarias. Además, advirtió que si se rechaza la propuesta sobre compensaciones, “este sería el tercer intento que hace el gobierno por devolverle la plata a los municipios”.