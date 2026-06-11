“No me gustó”: la potente autocrítica de Javier Aguirre pese al triunfo de México en el estreno del Mundial

México inició con el pie derecho el Mundial 2026. El elenco azteca dejó atrás su maldición en el partido inaugural y se impuso por 2-0 sobre la discreta selección de Sudáfrica. No obstante, pese a la victoria, el rendimiento no generó tranquilidad.

El técnico Javier Aguirre realizó una potente autocrítica tras lo realizado en el estreno: “No me gustó el funcionamiento. No está mal empezar con el pie derecho el debut del Mundial. Primer tiempo nos faltó otro gol, con ese poste; en el segundo tiempo relajamos tras el segundo gol, y faltó otro con gente fresca pero no se pudo”, aseguró el ‘Vasco’ en TV Azteca.

Por otra parte, el gran protagonista de la jornada fue Julián Quiñones, autor del primer gol del Mundial 2026. Tras ser consultado por su actuación, el técnico respondió con humor: “Sí, pero pidió el cambio, el sinvergüenza”. También descartó alguna molestia muscular: “No, se cansó. Quería el aplauso del público, darle chance”.

El ‘Vasco’ también se refirió a Raúl Jiménez, quien anotó el segundo tanto para los locales y protagonizó una emociante celebración que incluyó lágrimas: “Sí, por Dios, está muy reciente lo de su padre y lo sintió mucho. Es un buen muchacho y está renovado con Wolverhampton. Ha dicho que este va a ser su Mundial. Estoy muy contento por él, sí, lo merece”, aseguró.

El análisis del ‘Vasco’ Aguirre

Por otra parte, Aguirre ya piensa en Corea del Sur, el próximo rival de México. Un triunfo sellaría su clasificación a los dieciseisavos de final: “Al ratito vemos Corea con Chequia, a ver qué tal. Y sobre todo tenemos que mejorar algunas cositas”, advirtió.

Finalmete, el ‘Vasco’ lamentó la expulsión de César Montes, que dejará al capitán fuera del próximo partido. “Eso nos complicó un poco. La ponemos arriba de una manera bastante inocente, que a mí particularmente me irrita, y ya en campo abierto César se la tuvo que jugar y vio la roja. No sé si es roja, la revisó el VAR, fue el propio árbitro. No iba a gol, pero bueno, son nuevas reglas, yo qué sé. Muchas nuevas reglas”, cerró sobre el defensor.