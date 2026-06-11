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    Caos en la inauguración del Mundial: manifestantes y policías se enfrentan a las afueras del Estadio Azteca

    Mientras México vencía a Sudáfrica en su debut en la Copa del Mundo, miles de personas protestaban a las afueras del recinto, lo que desató un fuerte operativo policial. Hubo fuertes disputas entre las fuerzas policiales y la gente reunida, marcada por la presencia de las madres buscadoras.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Hubo múltiples manifestaciones en medio de la inauguración del Mundial.

    La cuenta atrás se acabó y comenzó el Mundial. El partido inaugural tuvo una mediática ceremonia de apertura que dio el vamos a Norteamérica 2026 previo a la victoria de México sobre la discreta selección de Sudáfrica, por 2-0. No obstante, el estreno del certamen planetario también estuvo marcado por las múltiples manifestaciones a las afueras del Estadio Azteca y en la Ciudad de México.

    Las protestas llevan días en la capital mexicana. Mientras se desarrollaban las actividades que dieron inicio a la Copa del Mundo, miles de personas se movilizaron en contra de la realización del torneo. ¿El motivo? Protestar por las personas desaparecidas por el conflicto que existe en el país con el narcotráfico.

    La manifestación fue liderada por madres buscadoras, término utilizado para las activistas mexicanas que buscan los restos de sus familiares, y otros colectivos. Mientras la policía se encargó de repeler las protestas, las personas presentes acusaron represión por parte de los agentes.

    “Yo nunca había visto que montaran este tipo de espectáculos, porque hasta parece que México va a ganar, ¿no? Cosa que debe ser raro, porque México nunca gana, ¿no? Lo único que ganamos es desaparecidos en el país”, señaló la madre buscadora Sonia Jiménez, a El Universal.

    Era una velada pacífica, pero es obvio que todo México se enteró porque nos mandaron toda su fuerza corporativa y no nos dejaron avanzar. Estamos haciendo visibilidad a nuestros desaparecidos, vamos a esperar a que termine el partido y se van a sumar más colectivos a la concentración”, añadió.

    Miles de manifestantes y respuesta policial

    Apenas diez minutos de iniciado el encuentro, cientos de personas se acercaron al recinto para intentar superar las vallas y hacer ingreso al anillo interior. Algunos se encontraban armados con bates y palos. Lanzaron piedras, bengalas, bombas de humo y diferentes objetos a la policía, que dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos. El ambiente al interior del estadio fue el contraste de lo que ocurría fuera de este. Los registros rápidamente se viralizaron en redes sociales.

    Las protestas, que llevaban varias horas y habían reunido miles de personas, se fueron disipando con el paso de los minutos. Unas dos mil llegaron al recinto deportivo. Las fuerzas policiales realizaron filas antidisturbios para evitar cualquier ingreso. Pronto también se hizo presente la policía montada a caballo.

    Antes del encuentro, se dieron detalles de que se habían preparado unas ocho manifestaciones simultáneas en diferentes partes de la capital mexicana. Hubo caos vial en diferentes zonas de la ciudad. Es por ello que la presencia policial fue reforzada.

    El objetivo era claro: aprovechar la vitrina internacional del Mundial 2026 para visibilizar sus demandas sociales y exigir justicia por las personas desaparecidas. Hubo manifestaciones tanto pacíficas como violentas.

    Por otra parte, un fanático sufrió un paro cardiaco, aunque en una situación no relacionada a los incidentes. El hombre recibió reanimación por parte de un grupo de paramédicos y posteriormente fue trasladado a un hospital. Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se encuentra en condición estable.

    Más sobre:MundialMundial 2026Copa del MundoNorteamérica 2026FútbolFútbol InternacionalSelección de MéxicoSelección de SudáfricaCiudad de México

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