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    Llega la fiebre del Mundial a Chile: dónde estará el Fan Zone para seguir los partidos de Norteamérica 2026

    El International Fan Zone funcionará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Santiago.

     
    Llega la fiebre del Mundial a Chile: habilitan espacio para seguir el Mundial 2026. Zou Zheng

    Empezó el Mundial 2026. En ese contexto, Mall Sport anunció la apertura de un espacio destinado a la transmisión de los partidos y a la realización de actividades vinculadas al torneo.

    Se trata del International Fan Zone, zona que funcionará entre el 11 de junio y el 19 de julio en el área central del recinto comercial y que permitirá a los asistentes seguir los encuentros del campeonato en pantalla gigante.

    La iniciativa considera además una programación paralela con actividades relacionadas con los tres países anfitriones del certamen, México, Canadá y Estados Unidos. Habrá participación de representaciones diplomáticas de distintas naciones, además de experiencias de videojuegos, encuentros para ver partidos y actividades culturales durante el desarrollo de la competencia.

    El acceso al International Fan Zone será gratuito y estará abierto a todo público durante el período del torneo.

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