Netanyahu agradece a Trump su “compromiso” contra el programa nuclear de Irán tras el anuncio de inminente acuerdo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este jueves que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el acuerdo que estarían negociando Washington y Teherán para el cese de las hostilidades.

En la llamada, que se concretó después de que Trump anunciara la aprobación de los “puntos finales” del pacto para poner fin a la guerra, Netanyahu le agradeció al mandatario estadounidense su “compromiso” contra el programa nuclear de la República Islámica.

“El presidente Trump conversó esta noche con el primer ministro Netanyahu sobre el memorando de entendimiento que se está elaborando con Irán para iniciar las negociaciones” , señaló un comunicado de la oficina del jefe del Ejecutivo israelí.

🇮🇱 PM Netanyahu’s Full Statement:



“The Prime Minister’s Office:

President Trump spoke this evening with Prime Minister Netanyahu regarding the emerging memorandum of understanding (MOU) with Iran to enter into negotiations.



Even though Israel is not a party to the memorandum of… https://t.co/Eul1GNaosM pic.twitter.com/ldkCovrc1j — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 11, 2026

En esta se detalla que en su charla Netanyahu corrigió al líder republicano, señalando que “Israel no es parte” de las conversaciones con Irán, después de que el magnate republicano afirmara que “los puntos finales” fueron alcanzados “tanto en concepto como en detalle” por todas las partes, incluyendo EE.UU., Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

Pese a ello, el premier israelí transmitió a Trump “su agradecimiento por el compromiso de que el acuerdo final (...) incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el cese del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región ”.

Trump anunció la mañana de este jueves que suspendió los ataques contra territorio iraní, asegurando alegando que, tras llevar a cabo “conversaciones al más alto nivel” con funcionarios iraníes, todas las partes aprobaron los “puntos finales” del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

El presidente estadounidense afirmó que Teherán accedió a renunciar al desarrollo de armas nucleares, aunque el portavoz de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, indicó poco después que hasta el momento su país no ha llegado a una “decisión definitiva respecto a ningún acuerdo”.