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    “Fichajes de escaso impacto”: Pisa despide al director deportivo que llevó a Felipe Loyola

    La dirigencia toscana decidió prescindir de Davide Vaira, encargado de la contratación del volante chileno en un equipo que está a solo un par de puntos del descenso.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Felipe Loyola

    Terremoto en casa del Pisa de la Serie A italiana. La escuadra toscana, colista absoluta del torneo peninsular, decidió prescindir del director deportivo Davide Vaira, uno de los principales apuntados en el fracaso del club de Felipe Loyola que regresó a la máxima categoría después de más de tres décadas.

    El exsecretario del Modena se separa de la sociedad después de dos temporadas y un ascenso histórico. Los nerazzurri anunciaron la noticia en un comunicado oficial, cuarenta y ocho horas después de la derrota en casa del domingo en el Cetilar Arena contra el Genoa, caída que puede haber puesto la última piedra a las esperanzas de permanecer en la máxima categoría.

    “El Pisa Sporting Club anuncia que, a partir de hoy, Davide Vaira dejará de ocupar el cargo de director deportivo. Los propietarios, la directiva y todo el club, deseándole lo mejor en la continuación de su carrera, agradecen a Davide el profesionalismo y la pasión que ha demostrado por los colores nerazzurri desde el verano de 2024 hasta el ascenso y la Serie A logrados después de 34 años”, versaba el comunicado.

    Las razones

    Según el diario italiano Il Tirreno, el despido se debió a un desacuerdo entre el ahora exdirector deportivo y el propietario Alexander Knaster sobre el futuro del entrenador Oscar Hiljemark. De acuerdo con el medio, Vaira presionó para que el técnico sueco fuera destituido lo antes posible, mientras que el propietario del club toscano optó por mantenerlo al frente al menos hasta el final de la temporada regular.

    Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos se basa en la conformación del plantel. Las decisiones de refuerzos, con un gasto récord de 35 millones a inicios de año, no logró dar el golpe de timón para enderezar el rumbo de un equipo en crisis.

    “En enero, las cosas no fueron mucho mejor para Pisa y Vaira, teniendo en cuenta que se gastaron 30 millones de euros en fichajes de escaso impacto como Rosen Bozhinov, Felipe Loyola, Filip Stojilkovic y Rafiu Durosinmi”, fue la lapidaria conclusión del sitio Tuttomercatoweb.

    “Esperamos cerrar pronto el fichaje del jugador chileno Felipe Loyola. Es un jugador de mucha calidad que seguimos desde hace algún tiempo, estamos muy cerca de ficharlo”, decía a El Deportivo el propio Vaira a comienzos de año, como principal aval del fichaje del Pipe.

    Actualmente, Pisa se encuentra último en la tabla de posiciones, con solo 18 puntos y peor diferencia de goles que el Hellas Verona. El equipo de Hiljemark viene de una derrota en casa contra el Genoa, lo que reduce aún más las posibilidades de los toscanos de mantenerse en la categoría.

    En caso de una caída en la próxima fecha, contra el Parma, y la victoria del Cremonese o del Lecce (que se enfrentarán al Napoli y a los veroneses, respectivamente), el descenso del equipo toscano a la Serie B sería un hecho, a falta de cuatro jornadas.

    Más sobre:FútbolPisaFelipe LoyolaSerie A de ItaliaDavide Vaira

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