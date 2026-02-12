SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Felipe Loyola revela las razones por las que fichó en el Pisa: “Todos en Chile me aconsejaron que viniera”

    El volante chileno dio su primera conferencia de prensa en el cuadro toscano, después de sumar dos presencias en la squadra nerazzurra.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Felipe Loyola destacóla importancia de llegar a Pisa.

    Felipe Loyola poco a poco se va ganando un puesto en un equipo con muchas complicaciones. El Pisa italiano, escuadra a la cual llegó hace menos de tres semanas, está penúltimo en la tabla de posiciones con serias posibilidades de no mantener la categoría.

    Precisamente, una de las grandes motivaciones del Pipe, quien dio su primera conferencia de prensa en suelo toscano, a pesar de que ya disputó dos partidos con los nerazzurri.

    “Soy un jugador muy emocional y competitivo. Mis compañeros y yo compartimos el mismo espíritu de compromiso. Lo daremos todo para mantenernos en la categoría”, dijo el chileno a los medios peninsulares.

    El equipo de la Torre pagó 1,55 millones de dólares por un préstamo de seis meses, además de 240 mil de la misma moneda. En el mismo contrato quedó estipulada una opción de compra obligatoria de 6,5 millones de dólares por el 70% de la carta, en caso de que dispute al menos cinco partidos con su nueva camiseta. Además, se estipuló una opción de compra por el 30% restante, la cual quedó fijada en otros US$ 5 millones.

    Es decir, la carta del futbolista formado en Colo Colo quedó fijada en más de 13 millones de la misma divisa norteamericana, lo que lo proyecta como uno de los chilenos más valiosos de la actualidad.

    Una nueva vida

    El futbolista de 25 años es parte del ambicioso plan de la secretaría técnica para mantener la categoría, después de invertir más de 20 millones de dólares en refuerzos, solo en este mercado de enero.

    De acuerdo con las propias palabras del futbolista, la dirigencia pisana se comunicó insistentemente para convencerlo de fichar en el club, sobre todo, el director deportivo Davide Vaira.

    “Los primeros que me contactaron fueron Vaira y Giovanni Corrado, quienes me hicieron sentir la confianza del club. Tengo muchas ganas y creo que puedo hacerlo bien en este campeonato. Hubo interés del Bayern de Múnich, nada más que eso”, explicó Loyola.

    Respecto de su adaptación, el futbolista argumentó que “la principal diferencia que noté está en la intensidad, en el físico y el enfoque táctico. Me recibieron muy bien desde el principio. Sabemos cuál es nuestro objetivo y haremos todo lo posible por lograrlo”.

    Asimismo, el Pipe afirmó que la opinión de sus cercanos fue vital para tomar la decisión de llegar a la Toscana. Incluso, algunos exjugadores le aconsejaron dar ese paso en su carrera.

    “Hablé con varios jugadores chilenos en Italia, como Guillermo Maripán, pero también con otros que ya se han retirado. Todos me aconsejaron venir aquí, porque podría ser un paso importante en mi carrera”, advirtió el refuerzo del Pisa.

