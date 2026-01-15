Pisa reconoce interés por Felipe Loyola: “Estamos cerca de cerrar al jugador chileno”

Felipe Loyola lanzó un potente mensaje tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la U. Foto: Photosport.

El volante chileno Felipe Loyola está en las puertas de dar el gran salto en su carrera. Pisa de Italia ya realizó una oferta formal por un porcentaje importante de su pase, operación que los europeos esperan cerrar antes de fin de mes.

Cuando Santos de Brasil parecía llevarse al mediocampista de Independiente de Argentina, la escuadra toscana irrumpió con fuerza para conseguir el concurso del futbolista.

Lo cierto es que el equipo sudamericano no dio las garantías financieras para finalizar el traspaso. O Peixe ofreció 6 millones de dólares por el 80% del pase del jugador formado en Colo Colo, pero Huachipato (equipo dueño de la mitad de los derechos) vetó la transferencia por una antigua deuda de los paulistas en el traspaso de Yeferson Soteldo.

Escenario que aprovechó la escuadra italiana para apurar las tratativas. Así lo reconoció el técnico de Independiente Gustavo Quinteros en la previa del partido del martes, después de que el Rojo ganara 5-3 a Everton de Chile, en un amistoso.

“Loyola tiene una negociación avanzada que no sé si se va a concretar, pero por precaución, aunque venía entrenando muy bien, no estará. Si no llega ese acuerdo pronto, seguramente va a jugar el próximo encuentro (el viernes, contra Montevideo Wanderers)”, afirmó el extécnico de Colo Colo.

Los detalles

El Pipe arriba a la Serie A italiana con un valor proporcional a su condición de figura. Según información recabada por El Deportivo, la escuadra europea pagará US$ 8 millones por el 60 por ciento de los derechos económicos del jugador. Una cifra que será repartida en partes iguales por la escuadra de Avellaneda y por los de la usina.

En resumen, el total de la carta fue avaluado en 13 millones de la divisa norteamericana, cifra que lo eleva como uno de los jugadores chilenos más caros de los últimos ocho años, cuando Guillermo Maripán pasó de Deportivo Alavés a Monaco de Francia por una suma cercana a los US$ 18 millones.

Una operación que traerá consigo una serie de pagos para los equipos que ya cobijaron al volante de 25 años. En se sentido, Fernández Vial -donde jugó entre 2020 y 2022- calcula que recibirá alrededor de 100 mil dólares por el mecanismo de solidaridad que establece la FIFA.

Algo parecido ocurre con Colo Colo, escuadra que formó al lateral devenido en mediocampista, que también recibirá dinero. A los albos les correspondería el 60 por ciento del cinco por ciento de la operación, alrededor de US$ 240 mil.

“Estamos cerca”

El exjugador de Huachipato será la tercera contratación de la squadra azzurra después de la llegada del zaguero búlgaro Rosen Bozhinov (5,6 millones desde el Amberes de Bélgica) y el atacante nigeriano Rafiu Durosinmi, quien arribó del Viktoria Plzen checo por 10 millones de la misma moneda.

Claro que en Pisa están entusiasmados con la llegada de Loyola, pieza clave para salir del fondo de la tabla del torneo peninsular, donde la sociedad toscana marcha en la penúltima posición.

Así queda claro en las palabras del director deportivo del equipo, Davide Vaira, quien en conversación exclusiva con El Deportivo confirmó el interés por el chileno y contó detalles de las negociaciones.

“Esperamos cerrar pronto el fichaje del jugador chileno Felipe Loyola. Es un jugador de mucha calidad que seguimos desde hace algún tiempo. No sabría darle un plazo para concretar la operación de manera definitiva, pero estamos muy cerca”, explicó el encargado de fichajes del club pisano.