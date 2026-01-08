Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil

Felipe Loyola está a solo detalles de fichar por Santos de Brasil. FOTO: x @Independiente.

El traspaso definitivo de Felipe Loyola a Santos aún tiene detalles. Si bien la oferta de los brasileños está dentro de los márgenes de los dueños de su pase, Independiente de Argentina y Huachipato, surgieron trabas del equipo chileno respecto de las condiciones.

Lo cierto es que el volante central tiene contrato con los rojos hasta 2028 con el Rojo de Avellaneda, institución que pagó alrededor de los 2 millones de dólares por el 50% del pase al elenco de la usina, en julio de 2024.

Después de año y medio en la disciplina del equipo más campeón de la Copa Libertadores, los transandinos fijaron una futura venta en un piso de 8 millones de dólares por la totalidad del pase.

Precisamente, a esa cifra apuntaron los brasileños, después realizar una propuesta que ronda los 6 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del jugador.

Cifra que será compartida en partes iguales por nacionales y porteños, quienes se quedarán con una quinta parte de una futura venta del seleccionado chileno de 25 años.

Hasta ahí, todo bien. La semana pasada, los argentinos dueños de los derechos federativos del mediocampista dieron el visto bueno. Sin embargo, todavía resta que los paulistas garanticen el pago a la escuadra nacional.

Trabas en la usina

De acuerdo con la información que publican medios santistas, Huachipato todavía no se pronuncia de manera positiva para concretar el traspaso definitivo del futbolista formado en Colo Colo.

Lo cierto es que el club acerero exige garantías concretas del Santos para concretar el acuerdo. La preocupación del equipo de la usina se basa en el historial financiero negativo y reciente entre ambas instituciones.

En 2019, O Peixe fichó al venezolano Yeferson Soteldo, proveniente del equipo de Talcahuano. Sin embargo, la institución paulista no cumplió plenamente con el acuerdo establecido.

Posteriormente, los de azul y negro debieron recurrir a la FIFA para conseguir la cancelación definitiva de la deuda. Incluso, la sanción impuesta por el organismo con sede en Suiza prohibió a los brasileños a inscribir jugadores hasta 2021.

En esa instancia, el pasivo solo fue saldado cuando el venezolano fue vendido al Toronto FC de Canadá, equipo de la Major League Soccer, previo pago de una cifra cercana a los 8 millones de la divisa norteamericana.

En ese escenario, tal como reconocen los medios partidarios de O Peixe, Huachipato ha mantenido una postura firme respecto de las negociaciones actuales. Al menos en lo inmediato, la institución sureña espera las garantías para definir el fichaje.