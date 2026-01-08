SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil

    El elenco de la usina necesita garantías de los brasileños, quienes ofrecieron cerca de 6 millones de dólares por el 80% del pase del chileno.

    Por 
    Rodrigo Fuentealba
     
    Christian González
    Felipe Loyola está a solo detalles de fichar por Santos de Brasil. FOTO: x @Independiente.

    El traspaso definitivo de Felipe Loyola a Santos aún tiene detalles. Si bien la oferta de los brasileños está dentro de los márgenes de los dueños de su pase, Independiente de Argentina y Huachipato, surgieron trabas del equipo chileno respecto de las condiciones.

    Lo cierto es que el volante central tiene contrato con los rojos hasta 2028 con el Rojo de Avellaneda, institución que pagó alrededor de los 2 millones de dólares por el 50% del pase al elenco de la usina, en julio de 2024.

    Después de año y medio en la disciplina del equipo más campeón de la Copa Libertadores, los transandinos fijaron una futura venta en un piso de 8 millones de dólares por la totalidad del pase.

    Precisamente, a esa cifra apuntaron los brasileños, después realizar una propuesta que ronda los 6 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del jugador.

    Cifra que será compartida en partes iguales por nacionales y porteños, quienes se quedarán con una quinta parte de una futura venta del seleccionado chileno de 25 años.

    Hasta ahí, todo bien. La semana pasada, los argentinos dueños de los derechos federativos del mediocampista dieron el visto bueno. Sin embargo, todavía resta que los paulistas garanticen el pago a la escuadra nacional.

    Trabas en la usina

    De acuerdo con la información que publican medios santistas, Huachipato todavía no se pronuncia de manera positiva para concretar el traspaso definitivo del futbolista formado en Colo Colo.

    Lo cierto es que el club acerero exige garantías concretas del Santos para concretar el acuerdo. La preocupación del equipo de la usina se basa en el historial financiero negativo y reciente entre ambas instituciones.

    En 2019, O Peixe fichó al venezolano Yeferson Soteldo, proveniente del equipo de Talcahuano. Sin embargo, la institución paulista no cumplió plenamente con el acuerdo establecido.

    Posteriormente, los de azul y negro debieron recurrir a la FIFA para conseguir la cancelación definitiva de la deuda. Incluso, la sanción impuesta por el organismo con sede en Suiza prohibió a los brasileños a inscribir jugadores hasta 2021.

    En esa instancia, el pasivo solo fue saldado cuando el venezolano fue vendido al Toronto FC de Canadá, equipo de la Major League Soccer, previo pago de una cifra cercana a los 8 millones de la divisa norteamericana.

    En ese escenario, tal como reconocen los medios partidarios de O Peixe, Huachipato ha mantenido una postura firme respecto de las negociaciones actuales. Al menos en lo inmediato, la institución sureña espera las garantías para definir el fichaje.

    Más sobre:FútbolFelipe LoyolaSantos de BrasilIndependiente de ArgentinaHuachipato

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    2.
    La UC se acerca a la meta: más de 11.000 hinchas cruzados ya renovaron su abono en el Claro Arena para 2026

    La UC se acerca a la meta: más de 11.000 hinchas cruzados ya renovaron su abono en el Claro Arena para 2026

    3.
    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    4.
    Alexis Sánchez responde a críticas por penal cedido y descarta salida del Sevilla: “Vine a perder dinero, vine por amor”

    Alexis Sánchez responde a críticas por penal cedido y descarta salida del Sevilla: “Vine a perder dinero, vine por amor”

    5.
    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia
    Chile

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025
    Negocios

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil
    El Deportivo

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil

    En vivo: Arsenal recibe al Liverpool con la misión de escaparse como líder de la Premier League

    En un sendero lleno de naturaleza: Pablo Boher lidera el primer día del Huilo Huilo Outdoor Experience

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela
    Mundo

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    La historia de William McKinley, el presidente que inspira la expansionista Doctrina Donroe de Trump

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo