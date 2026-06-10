¿Cuándo se activa el Código Azul? La medida que busca resguardar a personas en condiciones de frío y lluvia
El programa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia permite dar aviso de esta situación llamando al número 800 104 777.
Durante los meses del invierno se suele activar el llamado Código Azul, medida con la que se busca resguardar a personas más vulnerables ante las condiciones climáticas extremas.
Se trata de una iniciativa gestionada desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene por objetivo proteger a quienes están en situación de calle y les ofrece refugio ante el frío y la lluvia.
Cómo funciona el Código Azul
El Código Azul es una estrategia que integra el Plan Protege Calle y se implementa entre mayo y septiembre en siete regiones del país, correspondientes a Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.
La activación de la iniciativa responde a condiciones climáticas adversas que pongan en riesgo la vida y salud de personas en situación de calle, correspondientes a temperaturas iguales o menores a 0°C, o bien, menores a 5°C pero con el añadido de lluvia y/o aguanieve.
Según indica el sitio del Ministerio, la puesta en marcha del Código Azul refuerza la oferta regular de operativos móviles y refugios adicionales para dicho propósito.
Además, cualquier persona puede reportar sobre alguien en situación de emergencia a través del Fono Calle 800 104 777 opción 0, o en el sitio codigoazulgob.cl, que también señala los albergues disponibles más cercanos.
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