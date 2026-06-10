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    ¿Cuándo se activa el Código Azul? La medida que busca resguardar a personas en condiciones de frío y lluvia

    El programa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia permite dar aviso de esta situación llamando al número 800 104 777.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo se activa el Código Azul? La medida que busca resguardar a personas en condiciones de frío y lluvia. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Durante los meses del invierno se suele activar el llamado Código Azul, medida con la que se busca resguardar a personas más vulnerables ante las condiciones climáticas extremas.

    Se trata de una iniciativa gestionada desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene por objetivo proteger a quienes están en situación de calle y les ofrece refugio ante el frío y la lluvia.

    Cómo funciona el Código Azul

    El Código Azul es una estrategia que integra el Plan Protege Calle y se implementa entre mayo y septiembre en siete regiones del país, correspondientes a Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

    La activación de la iniciativa responde a condiciones climáticas adversas que pongan en riesgo la vida y salud de personas en situación de calle, correspondientes a temperaturas iguales o menores a 0°C, o bien, menores a 5°C pero con el añadido de lluvia y/o aguanieve.

    Según indica el sitio del Ministerio, la puesta en marcha del Código Azul refuerza la oferta regular de operativos móviles y refugios adicionales para dicho propósito.

    Además, cualquier persona puede reportar sobre alguien en situación de emergencia a través del Fono Calle 800 104 777 opción 0, o en el sitio codigoazulgob.cl, que también señala los albergues disponibles más cercanos.

    Más sobre:InviernoCódigo AzulFríoLluviaTemperaturas extremasOla de fríoSistema frontalSituación de calleFono CalleMinisterio de Desarrollo Social y Familia

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