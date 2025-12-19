SUSCRÍBETE POR $1100
    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente

    El volante chileno es tentado de la liga más importante del fútbol sudamericano.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Felipe Loyola es tentado desde Santos de Brasil. FOTO: Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Termina la temporada y Felipe Loyola vuelve a asomar como uno de los grandes protagonistas del mercado internacional. El mediocampista chileno, una de las figuras de Independiente de Argentina, maneja una millonaria oferta del campeonato más importante del fútbol sudamericano.

    El exjugador de Huachipato ha logrado una continuidad importante en el torneo transandino. El volante fue traspasado al Rojo a mediados de 2024, previo acuerdo de un pago de una cifra cercana a los 2 millones de dólares por la mitad de la carta del futbolista.

    El Pipe ha conseguido afianzarse en un club que, si bien no pasa por un buen momento futbolístico e institucional, sigue siendo uno de los clubes más importantes en la liga de los actuales monarcas mundiales.

    Tras año y medio al otro lado de Los Andes, los números del otrora lateral derecho han sabido destacar en su actual institución. Suma 62 presencias con el equipo más ganador en la historia de la Copa Libertadores en los que ha anotado 11 goles y entregó 7 asistencias.

    Jugador deseado

    En ese escenario, los medios argentinos ya especulan con una eventual partida de Loyola. En los últimos días, medios bonaerenses confirman que el atleta es sondeado por Boca Juniors, escuadra que llegó hasta la semifinal del Torneo de Clausura y que disputará la próxima Copa Libertadores después de dos temporadas de ausencia.

    Sin embargo, la salida del chileno no será fácil para los eventuales interesados. El futbolista tiene contrato con los rojos hasta 2028, mientras que el elenco transandino fijó su venta en un piso de 8 millones de dólares por la totalidad del pase.

    En ese escenario, aparece una nueva institución interesada en los servicios del chileno. De acuerdo con la información confirmada por el sitio Terra de Brasil, un club importante de ese país está en plenas negociaciones para llevarse al santiaguino.

    Según el medio, el equipo de Santos hizo una propuesta que ronda los 6 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del jugador, explicó el portal citando a fuentes argentinas de radio La Red.

    El club que formó a Pelé, ganador de tres títulos de Copa Libertadores, terminó en el duodécimo puesto en la tabla de posiciones del Brasileirao y, la próxima temporada, disputará la Copa Sudamericana.

