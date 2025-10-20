SUSCRÍBETE
El Deportivo

Campeón del mundo con Brasil y extécnico del Santos carga contra Neymar: “No es ejemplo para nadie”

El otrora arquero Emerson Leao cuestionó duramente al futbolista de 33 años. "Ya pasó su mejor momento", aseguró.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Neymar pasa por su peor momento en el Santos. Foto: AFP.

El regreso de Neymar en el Santos no fue el esperado. El astro brasileño retornó al club de sus amores, equipo que lo vio dar sus primeros pasos como un adolescente hasta despedirse convertido en un ídolo. Volvió tras años en la élite del fútbol europeo, sin embargo, sin el éxito que pretendía. O Peixe está amenazado por el descenso y él no ha logrado mostrar su mejor rendimiento.

De hecho, el atacante de 33 años ha sido duramente cuestionado. Las críticas han sido numerosas. Ahora, Emerson Leao, campeón del Mundial de México 1970, apuntó contra el futbolista.

“Empezó su carrera como una estrella maravillosa. Recuerdo un día que jugué contra Santos. Pasé junto a él y le dije: ‘Mirá nene, te vamos a necesitar en el Mundial, cuídate’. Y eso es lo único que no hace”, indicó el otrora arquero, que también fuese entrenador del Santos en tres procesos diferentes, siendo campeón del Brasileirao en 2002.

“Ya pasó su mejor momento”

Los cuestionamientos de Emerson Leao fueron duros: ”Tengo pocas palabras para Neymar. Creo que una cosa depende de la otra: el hombre de fuera y el hombre de dentro. Y no sirve de ejemplo para nadie. No ha dejado de jugar al fútbol, ​​pero hoy ya no tiene la misma energía que antes porque no está preparado. Entonces, ¿qué pasa? Lesiones y problemas“, aseguró el exportero a CNN.

No lo veo resolviendo nuestros problemas. Ya pasó su mejor momento. En su cabeza, cuando está a punto de empezar una obra, sabe lo que va a hacer, pero ya no puede hacerlo. Ya no tiene la misma reacción muscular ni la misma secuencia de entrenamiento. No es el mismo jugador. No sirve de nada”, continuó.

Neymar suma seis goles y tres asistencias en 21 partidos con el Santos y convive con la frustración de no haber sido el impulso que su equipo esperaba. El cuadro paulista marcha en la decimosexta posición del Brasileirao, con 31 puntos. Está a tres puntos del Vitória, que es decimoséptimo y marca la zona del descenso directo.

