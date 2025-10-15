Neymar busca su última gran oportunidad: se ofrece a dos clubes de Italia para llegar al Mundial

El regreso de Neymar al Santos parecía el comienzo de una historia redentora. Volver al club donde todo empezó, devolverle el brillo perdido y, de paso, reencontrarse con su mejor versión futbolística. Sin embargo, el guion ha sido muy distinto. El conjunto paulista atraviesa una temporada decepcionante, aún enredado en la lucha por la permanencia en el Brasileirao, y el delantero, lejos de su esplendor, apenas ha podido dejar destellos de su talento.

A sus 33 años, el ariete suma tres goles en 13 partidos y convive con la frustración de no haber sido el impulso que el Santos esperaba. Ni el retorno mediático ni su jerarquía individual han bastado para cambiar el rumbo del equipo. Mientras el campeonato brasileño entra en su recta final, el delantero ya comienza a mirar más allá: Europa vuelve a ser una posibilidad.

En las últimas horas, el medio italiano Sportmediaset publicó que tanto el Napoli como Inter de Milán mantienen conversaciones con el entorno del jugador. Ambas instituciones son participantes en la actual edición de la Champions League.

Neymar pasa por su peor momento en el Santos. . Por AFP

El Mundial en el horizonte

El objetivo de Neymar no se reduce a un último gran contrato. En el horizonte asoma el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con Carlo Ancelotti al mando de la selección brasileña, el atacante todavía sueña con vestir la camiseta del Scratch en una cita planetaria más.

“Cuando está en buena forma, tiene calidad para jugar no sólo en la selección, sino en cualquier equipo del mundo”, aseguró el propio Ancelotti en una reciente conferencia de prensa, sin cerrar la puerta al futbolista. Eso sí, el técnico fue claro al señalar que el tiempo apremia: “La fecha FIFA de marzo podría definir la lista que jugará el Mundial. Debemos gestionar bien las oportunidades y observar cómo se integran algunos jugadores”.

En Brasil, su posible partida genera sentimientos encontrados. El Santos puede perder a su figura más emblemática, pero, al mismo tiempo, a un jugador que no logró ser determinante. Para Neymar, en cambio, se trata de una búsqueda desesperada por reinsertarse en el máximo nivel. Hace un tiempo superó a Pelé como máximo goleador de la selección, ganó títulos en todos los clubes donde jugó y dejó huella como uno de los mayores talentos del siglo. Sin embargo, su carrera, marcada por lesiones, decisiones polémicas y una fama que muchas veces pesó más que su fútbol, parece apuntar a un nuevo comienzo.