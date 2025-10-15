SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Neymar busca su última gran oportunidad: se ofrece a dos clubes de Italia para llegar al Mundial

El futbolista del Santos apunta a apurar su salida de Brasil para volver Europa y llegar a la cita de Norteamérica 2026.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Neymar busca su última gran oportunidad: se ofrece a dos clubes de Italia para llegar al Mundial. JORGE MARTINEZ/MEXSPORT/PHOTOSPORT

El regreso de Neymar al Santos parecía el comienzo de una historia redentora. Volver al club donde todo empezó, devolverle el brillo perdido y, de paso, reencontrarse con su mejor versión futbolística. Sin embargo, el guion ha sido muy distinto. El conjunto paulista atraviesa una temporada decepcionante, aún enredado en la lucha por la permanencia en el Brasileirao, y el delantero, lejos de su esplendor, apenas ha podido dejar destellos de su talento.

A sus 33 años, el ariete suma tres goles en 13 partidos y convive con la frustración de no haber sido el impulso que el Santos esperaba. Ni el retorno mediático ni su jerarquía individual han bastado para cambiar el rumbo del equipo. Mientras el campeonato brasileño entra en su recta final, el delantero ya comienza a mirar más allá: Europa vuelve a ser una posibilidad.

En las últimas horas, el medio italiano Sportmediaset publicó que tanto el Napoli como Inter de Milán mantienen conversaciones con el entorno del jugador. Ambas instituciones son participantes en la actual edición de la Champions League.

Neymar pasa por su peor momento en el Santos. . Por AFP

El Mundial en el horizonte

El objetivo de Neymar no se reduce a un último gran contrato. En el horizonte asoma el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con Carlo Ancelotti al mando de la selección brasileña, el atacante todavía sueña con vestir la camiseta del Scratch en una cita planetaria más.

“Cuando está en buena forma, tiene calidad para jugar no sólo en la selección, sino en cualquier equipo del mundo”, aseguró el propio Ancelotti en una reciente conferencia de prensa, sin cerrar la puerta al futbolista. Eso sí, el técnico fue claro al señalar que el tiempo apremia: “La fecha FIFA de marzo podría definir la lista que jugará el Mundial. Debemos gestionar bien las oportunidades y observar cómo se integran algunos jugadores”.

En Brasil, su posible partida genera sentimientos encontrados. El Santos puede perder a su figura más emblemática, pero, al mismo tiempo, a un jugador que no logró ser determinante. Para Neymar, en cambio, se trata de una búsqueda desesperada por reinsertarse en el máximo nivel. Hace un tiempo superó a Pelé como máximo goleador de la selección, ganó títulos en todos los clubes donde jugó y dejó huella como uno de los mayores talentos del siglo. Sin embargo, su carrera, marcada por lesiones, decisiones polémicas y una fama que muchas veces pesó más que su fútbol, parece apuntar a un nuevo comienzo.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundialMundial 2026Norteamérica 2026SantosBrasileiraoInter de MilánNapoliChampions LeagueSerie ABrasilSelección de Brasil

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Asociaciones de funcionarios del Congreso activan arremetida contra Ossandón por proyecto de reforma de “supersueldos”

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Republicanos respalda la AC anunciada por la UDI en contra del ministro Pardow por error en cuentas de luz

Apoyo de Morel a Undurraga agudiza carrera en el barrio alto: Schalper también consiguió un video

Joaquín Lavín León enfrenta audiencia de desafuero este jueves: Fiscalía lo acusa de emitir facturas falsas al Congreso

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Asociaciones de funcionarios del Congreso activan arremetida contra Ossandón por proyecto de reforma de “supersueldos”
Chile

Asociaciones de funcionarios del Congreso activan arremetida contra Ossandón por proyecto de reforma de “supersueldos”

Republicanos respalda la AC anunciada por la UDI en contra del ministro Pardow por error en cuentas de luz

Apoyo de Morel a Undurraga agudiza carrera en el barrio alto: Schalper también consiguió un video

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras
Negocios

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras

Holding de Avianca, Gol y Wamos quiere debutar en la bolsa de Estados Unidos

Los argumentos de la CNE para explicar el error metodológico que impactará en las cuentas de la luz

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Coquimbo Unido amplía el marco para su fiesta: aumenta aforo para recibir a Colo Colo
El Deportivo

Coquimbo Unido amplía el marco para su fiesta: aumenta aforo para recibir a Colo Colo

En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportivo Cali por un cupo en la final de la Copa Libertadores femenina

Neymar busca su última gran oportunidad: se ofrece a dos clubes de Italia para llegar al Mundial

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo
Mundo

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Las dudas sobre la fase 2 del acuerdo de alto el fuego: desmilitarización de Hamas y salida del Ejército israelí de Gaza

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo