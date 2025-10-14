Ruud van Nistelrooy se rinde ante el Mundial Sub 20 en su visita a Chile: “A la gente le encanta el fútbol en este país”.

Ruud van Nistelrooy, el histórico delantero neerlandés que brilló en el Manchester United y el Real Madrid, está de visita en Chile. El exariete aprovechó el fin de semana para mezclarse con el público y presenciar el triunfo del Santiago Morning sobre Magallanes por la Primera B. El otrora goleador también está siguiendo de cerca el Mundial Sub 20. “Estoy disfrutando mucho del nivel”, comentó el exgoleador al sitio de la FIFA.

“Ha sido muy interesante. Vi el Argentina vs México en Santiago. Vi Noruega contra Francia. Es interesante ver equipos de diferentes países. El talento que existe en todo el mundo está aquí en Chile. Lo estoy disfrutando mucho”, complementó.

Van Nistelrooy en el partido entre Magallanes y Santiago Morning. Javier Dibiagio/Magallanes via Photosport

Aunque nunca disputó un Mundial Sub 20, el europeo reconoce la importancia de estos torneos para el desarrollo de los jugadores jóvenes. “Creo que es una experiencia muy importante para los futbolistas de esta edad”, reflexionó. “Viajan con su equipo, se preparan para un gran torneo, representan a su país y lidian con la atención mediática. También adquieren experiencia jugando contra equipos de otros continentes o países, y todo eso los hace crecer como jugadores y como selecciones nacionales”, añadió.

El exdelantero también valoró la organización del campeonato y el entorno chileno. “Especialmente ahora en octubre, con el comienzo de la primavera, el clima aquí en Chile es fenomenal para jugar al fútbol y para entrenar”, destacó.

A eso le suma la infraestructura. “Chile es un país espectacular. Muy hermoso, con estadios y hoteles en Santiago y en las afueras de la capital. Es un lugar excelente para albergar un torneo como el Mundial Sub 20. A la gente que le gusta el fútbol en Chile le encanta este deporte. Por todas estas razones, creo que es un lugar perfecto para organizar este torneo”, afirmó.

Van Nistelrooy continuará su recorrido por las canchas del certamen, que entra en su etapa decisiva. El miércoles se jugarán las semifinales. Marruecos frente a Francia en Valparaíso y, en Santiago, el duelo de sudamericanos entre Argentina y Colombia. La final se disputará el domingo en la capital.