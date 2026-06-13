Este lunes arranca el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa en el Estadio Nacional

El Team Chile de tenis de mesa debutará este lunes en Ñuñoa.

Con sus mejores paletas, el Team Chile enfrentará a contar del próximo lunes 15 de junio el Campeonato Sudamericano Todo Competidor de Tenis de Mesa de Santiago 2026.

Un total de 12 jugadores (seis damas y seis varones) integran el seleccionado chileno que competirá en el torneo que se disputará hasta el domingo 21 en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

Daniela Ortega, Valentina Ríos, Sofía Vega, Tania Zeng, Paulina Vega y Judith Morales componen el seleccionado femenino, mientras que Gustavo Gómez, Nicolás Burgos, Felipe Olivares, Eusebio Vos, Alfonso Olave y Álvaro Fuentes integran el equipo chileno masculino.

“Feliz de volver a competir en Chile, de compartir con nuestro público, con mi familia y mis compañeros. Llego en mi mejor momento y como equipo masculino tenemos el objetivo claro de volver a ganar el oro que obtuvimos el año pasado”, dijo Nicolás Burgos.

El Team Chile de tenis de mesa que participará en el Sudamericano.

“Estamos muy motivadas porque estamos en Chile. Hemos entrenado harto con mis compañeras y obviamente que queremos ganar. Jugar con nuestra gente en las tribunas será un punto a favor”, sostuvo la seleccionada Tania Zeng.

El Campeonato Sudamericano Todo Competidor, Santiago 2026, reunirá un total de 61 tenimesistas provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela y repartirá medallas en las competencias individuales, dobles, dobles mixtos y equipos. La entrada es gratuita.