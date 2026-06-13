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    Tohá advierte que muerte de “Niño Guerrero” no garantiza desarticulación del Tren de Aragua

    La exministra del Interior sostuvo que el crimen organizado tiene una alta capacidad de adaptación y planteó que la caída de un líder, por sí sola, no asegura el debilitamiento de una organización criminal.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Tohá advierte que muerte de “Niño Guerrero” no garantiza desarticulación del Tren de Aragua DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La exministra del Interior Carolina Tohá abordó la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, luego de que el hecho fuera informado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Consultada por el impacto que podría generar la caída del cabecilla de la organización criminal venezolana, Tohá sostuvo que, si bien el Tren de Aragua ha recibido golpes relevantes en distintos países, ello no implica necesariamente su desarticulación.

    “Creo que hay que entender que ha habido varios golpes fuertes al Tren de Aragua, que en Chile se han dado varios muy importantes”, señaló la exsecretaria de Estado.

    En esa línea, recordó que Chile también ha participado en coordinaciones internacionales vinculadas al combate de la organización criminal.

    Tohá advierte que muerte de “Niño Guerrero” no garantiza desarticulación del Tren de Aragua. En la imagen, Héctor "Niño" Guerrero, líder del Tren de Aragua.

    “Chile muchas veces ha tenido, además, intercambio con otros países para participar de operaciones internacionales respecto al Tren de Aragua”, afirmó.

    Sin embargo, Tohá advirtió que el crimen organizado ha demostrado una alta capacidad para recomponerse frente a la persecución de las autoridades.

    “Hemos descubierto que el crimen organizado, y particularmente este grupo, tiene una capacidad de adaptarse, regenerarse, reinventarse muy grande”, planteó.

    Por lo mismo, la exministra recalcó que la muerte de un líder no necesariamente implica el fin de la estructura delictual.

    Tohá advierte que muerte de “Niño Guerrero” no garantiza desarticulación del Tren de Aragua. En la imagen, Héctor "Niño" Guerrero, líder del Tren de Aragua.

    “Que caiga un líder no da garantía de que ese grupo se desarme”, sostuvo.

    Tohá agregó que el debilitamiento real de las organizaciones criminales requiere estrategias sostenidas, tanto a nivel interno como mediante cooperación internacional.

    “Uno quisiera ver debilitarse los grupos de crimen organizado por estrategias hechas en los países y hechas colaborativamente entre distintos países que sean persistentes y que ataquen las distintas dimensiones del crimen organizado”, indicó.

    Respecto de la forma en que se produjo la muerte de “Niño Guerrero”, la exautoridad fue crítica y sostuvo que este tipo de acciones no asegura, por sí misma, un efecto positivo en el combate contra la organización.

    En la imagen, Héctor "Niño" Guerrero, líder del Tren de Aragua. En la imagen, Carolina Tohá. Dedvi Missene

    “La muerte de un líder por sí sola, y sobre todo hecha de esta manera, con este tipo de técnica, que sabemos aquí no fueron ni la justicia ni la investigación, sino el hecho fáctico de matar a este criminal, no asegura”, afirmó.

    Incluso, Tohá advirtió que una acción de esas características podría generar un efecto contrario al esperado.

    “Quizá incluso pueden tener el efecto contrario de revitalizar este cartel”, concluyó.

    Más sobre:Carolina ToháTren de AraguaNiño GuerreroEstados UnidosVenezuelaCrimen Organizado

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