Histórico jugador del Manchester United sorprende con aparición en partido entre Magallanes y Santiago Morning
Ruud Van Nistelrooy, mítico delantero de los Diablos Rojos, asistió al estadio Municipal de San Bernardo para presenciar el compromiso de la Primera B.
El partido entre Magallanes y Santiago Morning, válido por la fecha 27 de la Primera B del fútbol chileno, recibió a un invitado de lujo. Ruud Van Nistelrooy, histórico jugador que brilló con las camisetas del Manchester United y Real Madrid, sorprendió con su aparición en el estadio Municipal de San Bernardo.
El otrora delantero neerlandés se tomó cita en el duelo entre los carabeleros y microbuseros por un motivo particular: está visitando a Cristián Ogalde, presidente y propietario de Magallanes, que en el pasado también fue agente de Claudio Bravo.
En conversación con el micrófono de TNT Sports, el mítico ariete de los Diablos Rojos entregó los detalles de su viaje a territorio nacional. “Es un gusto estar aquí en Chile. Es primera vez que estoy en este país, acabo de llegar. Primero, vengo a visitar a un gran amigo, a Cristián Ogalde. Ya lo conozco de hace 25 o 30 años, desde el principio de mi carrera, y seguimos en contacto. Nos hemos encontrado por toda Europa y hoy tengo la oportunidad de estar en Chile, conocer a su club y su ciudad. Vengo a ver a Magallanes y también el Mundial Sub 20″, reveló.
Incluso, el ariete se atrevió a opinar sobre los rumores que ligan a Manuel Pellegrini en la banca de la Roja. Cabe recordar que el Ingeniero lo dirigió en los merengues y en el Málaga. “Es normal que, con la experiencia y el éxito que tiene en todos los equipos que entrena, lo desee un país como Chile. Si me llama Manuel para ser asistente en Chile, lo puede hacer”, bromeó.
En la previa al inicio del cotejo se pudo ver cómo Van Nistelrooy llegó hasta el recinto, se fotografió con seguidores y se reunió con el propietario del club albiceleste en las tribunas. De igual forma, también llamó la atención durante el día viernes con su asistencia al estadio Bicentenario de La Florida, en el compromiso amistoso entre la Selección Chilena y su par de Perú.
