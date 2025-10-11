SUSCRÍBETE
El Deportivo

Claudio Bravo establece la meta que debe cumplir Alexis Sánchez para volver a la Roja

El exportero de la Selección Chilena abordó el eventual regreso del tocopillano a las nóminas tras las buenas presentaciones que ha tenido el delantero junto al Sevilla.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
La meta que le puso Claudio Bravo a Alexis Sánchez si el delantero quiere volver a la Roja. Andres Pina/Photosport

Alexis Sánchez ha mostrado un gran repunte en las últimas semanas. Desde su llegada al Sevilla, el delantero se ha ido ganando los aplausos de sus compañeros en el club andaluz y de la prensa local que en un principio se mostró bastante crítica, en especial por la edad del chileno.

Sin embargo, el atacante de 36 años ha dado muestra de su vigencia como goleador y dando asistencias. Prueba de ello es el hecho de que lideró la última victoria del Sevilla sobre el Barcelona el fin de semana pasado, lo que le permitió a los blanquirrojos acabar con una racha de diez partidos sin ganar en casa contra los azulgranas.

Ante esto, han surgido conversaciones que ponen a Sánchez de vuelta en la Roja. Claro que, según apuntó Claudio Bravo, el ariete debe cumplir algunas condiciones para volver a estar en la mira del Equipo de Todos.

Dependerá mucho si puede o no sostener los partidos en La Liga hasta el final (Alexis), más aún en la ciudad donde está el calor es terrible. Cuesta para un jugador de edad avanzada”, aseguró el exportero en su rol de comentarista en ESPN.

Además, dejó clara su postura de que, si bien ahora pasa por un un buen momento, este debe sostenerse a través del tiempo.

Uno tiene que tener las ideas claras y saber cuándo estás y cuando no. Nos tocó vivir esto en nuestra última etapa, el DT quiere rendimiento inmediato, creo que a Alexis le pasa lo mismo. Le expliqué a Gareca que no me veía dos años más, le dije que util hasta ahí, en Copa América”, ejemplificó.

“Siempre un jugador de calidad y recorrido es útil en todo sentido, de vestuario, a nivel de entrenamiento y en los partidos. Pero acá no lo vamos a saber, lo sabrá el técnico que esté ahí”, cerró Claudio Bravo.

El apoyo de Gabriel Suazo

Uno de los jugadores con los que Alexis Sánchez podría seguir compartiendo en la Roja es Gabriel Suazo. Ambos son compañeros en Sevilla, por lo que el lateral ha podido seguir de cerca la preparación del tocopillano.

De hecho, tras el triunfo sobre Perú en el amistoso de este viernes, el capitán señaló que “Obviamente eso va más allá de si él quiere o no, estoy 100% seguro de que él quiere y siempre va a estar a disposición. Eso pasa por el cuerpo técnico en cuestión, que esté presente y que quiera nominarlo o no, pero él siempre va a estar a disposición porque al final todos los jugadores quieren estar siempre en la Selección y es así”, remarcó.

En la oportunidad, Suazo también habló de su rol portando la jineta de la Selección. “Lo tomo con tranquilidad. Igual que cuando no me tocaba ser capitán, sinceramente. Yo sigo siendo la misma persona, siempre lo digo. No cambio por llevar el brazalete, ni mucho menos. Voy a seguir siendo igual. Porque soy así cuando estoy en mi casa, soy así cuando vengo acá a la Selección, en Sevilla, en el vestuario, con todo”, sostuvo.

“Es mi forma de ser, son los valores que tengo yo, que me han inculcado mis padres y los llevo a donde sea”, complementó.

Más sobre:FútbolAlexis SánchezClaudio BravoLa RojaSelección Chilena

