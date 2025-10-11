SUSCRÍBETE
El Deportivo

Sebastián Miranda revela la importancia del triunfo ante Perú: “Era fundamental para el estado anímico de los jugadores”

El técnico de la Selección destacó la actuación de sus dirigidos y la continuidad de lo realizado en la última fecha ante Uruguay.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Sebastián Miranda dirigió por primera vez a la Roja adulta. Pepe Alvújar/Photosport

Muy contentó salió de la cancha Sebastián Miranda, quien por primera vez en su carrera se sentó en la banca de la Roja adulta, y lo hizo con una victoria 2-1 sobre Perú en La Florida.

El circunstancial entrenador de la Selección valoró la victoria. “Yo creo que obviamente la importancia de ganar era muy relevante por el hecho de que hace mucho tiempo que no se ganaba, que no hacíamos goles. Entonces, la relevancia que tiene poder ratificar el rendimiento de los jugadores. Yo esperaba intentar mantener el buen nivel con Uruguay y eso se hizo. Los jugadores interpretaron el partido de muy buena manera, el equipo generó muchas situaciones de gol, pudimos concretar y hubo premio”, destacó.

Al igual que Gabriel Suazo, subrayó el compromiso de sus dirigidos, especialmente el de Guillermo Maripán y Felipe Loyola. “Yo creo que era fundamental para el estado anímico de los jugadores. Lo habíamos hablado en la semana de lo importante que era el partido y la valoración de mi parte es cómo enfrentaron la semana para trabajar. Siempre quisieron estar. Hubo jugadores como Maripán y Loyola que llegaron con algunas molestias que no les permitieron jugar, pero así y todo quisieron viajar y estar con nosotros. Eso habla del compromiso”, resaltó.

El exdefensa de Unión Española y la UC destacó la forma de trabajo a nivel de selecciones y los objetivos. “El proyecto está enfocado obviamente en la clasificación al Mundial de 2030. Pero también el proyecto es que las selecciones menores podamos disputar más mundiales y tener a los jugadores preparados de mejor manera. Nosotros somos parte de una federación, la cual nos pidió que dirigiéramos la fecha FIFA anterior, el partido de hoy, los de noviembre. Las decisiones las tomará la gente que corresponde”, reflexionó, sin ilusionarse más allá de la cuenta.

Alegría por Brereton

El DT no escondió su satisfacción por el rendimiento de Ben Brereton, quien volvió a anotar por la Roja después de dos años. “Él había hecho un esfuerzo muy grande, ya había generado ante Uruguay y hoy lo pudo concretar”.

Miranda insistió en cómo se lleva a cabo el proyecto. “Nosotros estamos trabajando día a día para poder generar más instancias como estas, mas instancias en que nuestros futbolistas participen en Sudamericanos, sean protagonistas, que podamos clasificar más seguido a Mundiales. La ANFP ha hecho un esfuerzo grande para seguir apoyándonos”, enfatizó.

