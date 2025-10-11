La emoción de Ben Brereton tras volver a anotar en la Roja después de dos años: “Estoy realmente feliz”

La selección chilena se quedó con la victoria sobre Perú en el último minuto, en un partido donde Ben Brereton volvió a anotar después de dos años. El delantero nacido en Inglaterra convirtió el empate parcial. La última vez en que había festejado fue en junio de 2023, en el 5-0 sobre República Dominicana en Viña del Mar, donde anotó en tres ocasiones.

Al término del encuentro, el atacante se mostró muy satisfecho por la victoria y la recepción del público. “Es un equipo nuevo en comparación a cuando yo empecé a jugar por Chile. Es muy importante que tengamos una buena conexión dentro del grupo. Todos amamos venir aquí y disfrutarlo”, comenzó señalando en declaraciones a Chilevisión.

Brereton agradeció a los hinchas por el apoyo brindado. “Estoy realmente feliz, necesitábamos esa victoria hoy. Como puedes ver hoy, los hinchas han sido geniales. Obtenemos un gran apoyo en todos los lugares donde vamos. Los fans dan mucho amor al equipo”, afirmó.

Y añadió: “Lo apreciamos y estamos contentos de poder mostrar hoy y conseguir un par de goles, lo que fue muy bueno para el equipo”.

Por su parte, Maximiliano Gutiérrez, quien fue clave al provocar el tanto del triunfo después de que su disparo se desviara en Lazo. El atacante de Huachipato no ocultó su emoción por su actuación.

“Más que nada todo es esfuerzo, trabajo en el club, quedándome solo, entrenando. Gracias a mis compañeros siempre, aquí en la Selección y en Huachipato obviamente. Ha sido un bonito mes y a seguir por más nomás”, expresó a la transmisión oficial.

Sobre la escuadra peruana, Maxi expresó: “Fue un rival muy duro, pero tuvimos que obtener el balón. Así que gracias a Dios se nos dio el último gol ahora”.

La decisión de Millán

En tanto, Lautaro Millán tuvo su estreno con la selección adulta después de haber disputado el Mundial Sub 20, donde anotó un gol a Nueva Zelanda.

“Estoy muy feliz porque esta selección me ha dado esta oportunidad. Pero también quiero agradecer a mi club, que es Independiente, que me dejó estar, me dejó quedarme acá. A Gustavo Quinteros también le agradezco porque me hizo quedarme para cumplir mis sueños”, dijo a la señal oficial.

También reveló qué iba a hacer con la camiseta de su estreno. “Se la voy a regalar a mi viejo que debe estar contento. Estoy muy orgulloso, gracias a él estoy acá”, señaló el volante.

Luego, en declaraciones a ESPN, el mediocampista nacido en Argentina confirmó que seguirá jugando por la Roja. “Sí, ya tomé la decisión de jugar por la selección chilena, por eso estoy acá”, destacó.