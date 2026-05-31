“¿Qué tal ese enfoque?“: LIV Golf alucina con el tiro que le dio el título a Joaquín Niemann en Corea del Sur

Después de varios meses de irregular rendimiento, Joaquín Niemann recupera la sonrisa en el LIV Golf. En la fecha disputada en el Asiad Country Club de Busan, en Corea del Sur, el golfista chileno se impuso en un emocionante desempate al estadounidense Talor Goch.

Gracias a un registro de 67 golpes y una tarjeta de -3 en la última jornada, el talagantino completó una papeleta acumulada de -12 y logró, después de una larga espera, festejar el primer título de la edición 2026 del certamen..

A raíz de esta consagración fue que el sitio oficial del LIV destacó el cometido del deportista nacional. En las redes sociales del organismo alucinaron con la técnica de los golpeos de Joaco, puntualmente, con el tiro de 150 yardas en la definición del playoff. “¿Qué tal ese enfoque?“, dice el video, que subraya el momento exacto en el que se queda con el desempate ante el norteamericano.

El desahogo de Joaco

Esta victoria en el continente asiático llena de confianza a Niemann, que no había podido refrender el buen rendimiento que lo tuvo a las puertas de la gloria en 2024 y 2025 (en ambas cayó ajustadamente con el español Jon Rahm). Por este motivo, cuando aseguró el título y, de pasada, un importante pozo millonario, el golfista chileno manifestó su desahogo. "Me costó un poco. Me siento muy bien estando en esta situación. Estuve en el último grupo en Singapur el domingo, y al recordar ese día, sentía que deseaba tanto ganar. Simplemente quería ganar“, aseguró tras su triunfo en conferencia de prensa.

“Siento que este último fue el mejor. Siento que siempre será así. Así que sí, cada vez mejor. La sensación es genial y estoy muy feliz. Siento como si el año pasado hubiese sido tan fácil, siento que solo miro hacia atrás, a 2025, y fue tan fácil ganar. Simplemente sucedió. Entonces dije que simplemente sucedió, siento que así es como debería ser, y siento que estaba forzando todo un poco demasiado. Simplemente dejar que las cosas sucedan y seguir con lo mío, seguir mi rutina y ser parte del espectáculo", complementó.