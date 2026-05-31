Día Mundial Sin Tabaco: Minsal alerta que un 11,7% de los adolescentes consume en Chile

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer resultados preliminares de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ), que por primera vez fue aplicada con representatividad nacional en el marco del Día Mundial sin Tabaco.

El estudio reveló que un 11,7% de los adolescentes consume tabaco en cualquiera de sus formas, mientras que un 34,5% de los estudiantes declaró haber estado expuesto al humo del tabaco en su hogar durante los últimos siete días.

La encuesta consideró una muestra de 7.204 estudiantes de entre 13 y 15 años en las 16 regiones del país. Además, midió el alcance de las campañas preventivas, mostrando que un 33,8% de los jóvenes vio o escuchó mensajes antitabaco en medios de comunicación durante el último mes.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, sostuvo que los resultados muestran una baja en el consumo de tabaco adolescente, lo que calificó como una señal positiva del impacto de las medidas de salud pública. Sin embargo, advirtió que aún es necesario reforzar la educación sobre los efectos dañinos del tabaco, tanto en consumidores directos como pasivos.

“Exponer a los niños, a los hijos al humo del tabaco, es exponerlos a enfermedades al corazón, a accidentes cerebrovasculares, cáncer y muchas otras enfermedades vinculadas al tabaquismo”, señaló la autoridad.

A nivel regional, Antofagasta registró la mayor prevalencia de adolescentes consumidores actuales de tabaco, con un 31,3%, seguida por Los Ríos, con 15,8%, y Los Lagos, con 15,5%. En contraste, las regiones con menor consumo fueron Magallanes, con 4,3%; Aysén, con 5,9%; y Ñuble, con 6,7%.

Pizarro indicó, además, que el cambio metodológico de la EMTJ -al ser la primera vez en incorporar una muestra a nivel nacional- permitirá que Chile pueda integrarse a los reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre prevalencia del consumo de tabaco en jóvenes a nivel mundial.

Desde el Minsal también recordaron que el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud es “Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina”, enfocado en advertir sobre las nuevas estrategias de la industria para atraer a jóvenes mediante productos con formatos distintos a los tradicionales.

En esa línea, la autoridad sanitaria destacó que Chile cuenta con una normativa que prohíbe la venta y entrega gratuita de productos de tabaco y vapeo a menores de 18 años, restringe su venta cerca de establecimientos educacionales, exige advertencias sanitarias en los envases y prohíbe fumar y vapear en espacios cerrados de acceso público o uso comercial colectivo. “No es seguro ni la exposición al humo de tabaco ni a las emisiones de cigarrillos electrónicos”, enfatizó Pizarro.

El Minsal recordó además que, desde noviembre de 2025, el tratamiento integral del tabaquismo fue incorporado como Garantía Explícita en Salud (GES), disponible para personas mayores de 25 años beneficiarias de Fonasa o Isapre que sean diagnosticadas con alta dependencia a la nicotina.

Según datos citados por la cartera, el tabaquismo provoca una alta carga sanitaria en Chile. Se estima que cada año causa la muerte de 19.371 personas, equivalente a 52 fallecimientos diarios, además de estar asociado a miles de casos de enfermedades respiratorias, cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer.