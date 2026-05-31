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    Decretan prisión preventiva por homicidio frustrado para conductor que arrolló a motorista en Iquique

    El imputado condujo contra la mujer para atropellarla y la arrastró sobre su capó durante varias cuadras mientras zigzagueaba para que se cayera del vehículo.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Este domingo, el Juzgado de Garantía de Iquique decretó prisión preventiva para un conductor que arrolló a una motorista y la llevó sobre su capó por varias cuadras mientras zigzagueaba para que cayera.

    Tras esto, la víctima quedó con lesiones en su cabeza y en distintas partes del cuerpo de carácter menos graves.

    El hecho ocurrió durante la tarde del pasado 20 de diciembre en la calle Colo Colo en la ciudad de Iquique.

    En la audiencia, la fiscal Jocelyn Pacheco detalló que la víctima conducía una motocicleta tipo scooter y el imputado, a bordo de su vehículo, la colisionó en tres oportunidades, haciéndola caer a la calle en la última ocasión.

    Luego, según la investigación del Ministerio Público, el imputado se bajó y recriminó a la víctima por andar muy despacio y no moverse.

    En el momento en que la víctima le informa que llamaría a Carabineros, el imputado se subió al vehículo y condujo en su contra. Y fue entonces cuando la mujer debió saltar sobre el capó del automóvil para evitar ser atropellada.

    La fiscal además señaló que “el imputado huyó del lugar, por lo cual fue formalizado por los delitos de homicidio frustrado, daños simples y por no dar cuenta a la autoridad de dicho accidente de tránsito”.

    Pacheco entregó al tribunal los resultados de las diligencias de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), con la declaración de la víctima y el análisis de los registros de las cámaras del sector.

    Con esto se pudo identificar y detener al imputado, quien tiene condenas por otros delitos cuando era menor de edad.

    Finalmente el tribunal estuvo de acuerdo con la petición de la Fiscalía y decretó la reclusión preventiva. Además estableció un plazo de 60 días para investigar este hecho.

    Lee también:

    Más sobre:IquiqueHomicidio frustradoJuzgado de Garantía de IquiqueFiscalía

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