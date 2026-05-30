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    Apuñaló a su padrastro: decretan prisión preventiva para hombre de 20 años por homicidio frustrado en Iquique

    El juzgado de garantía fijó plazo inicial de investigación de 90 días.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Juzgado de Garantía decreta prisión preventiva a hombre de 20 años por homicidio frustrado en Iquique

    El Juzgado de Garantía de Iquique acogió la medida cautelar de presión preventiva solicitada por la Fiscalía Regional a un hombre de 20 años formalizado por el delito de homicidio frustrado luego de apuñalar a su padrastro en Iquique, Región de Tarapacá.

    La abogada asistente Andrea Sandoval explicó que la tarde del lunes recién pasado, la víctima se encontraba al interior de un local comercial ubicado en caleta San Marcos, hasta donde llegó el imputado, quien es hijo de su cónyuge, y lo apuñaló con un cuchillo en la zona del tórax y el brazo.

    Las diligencias investigativas fueron encabezadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes confirmaron la participación del imputado y la dinámica de los hechos luego de tomar declaraciones a testigos y analizar los registros de las cámaras de seguridad del lugar.

    Además, el médico de la atención de urgencia que recibió la víctima en el Hospital Regional confirmó la gravedad de las lesiones.

    El juzgado de garantía fijó plazo inicial de investigación de 90 días.

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