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    El blooper de Federico Lanzillota que le permite cerrar a Colo Colo un partido marcado por los errores de los porteros

    Un suave tiro de Francisco Marchant se le coló entre las manos al portero papayero y consagró así un partido para el olvido de ambos guardametas.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Federico Lanzillotta cometió un error ante Colo Colo. Foto: Jorge Loyola/Photosport. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Últimos minutos del partido. Podía cambiar el marcador, pero no el ganador del encuentro. Y esto porque Colo Colo dominaba sin contrapeso a La Serena y buscaba de manera incesante el cuarto gol, para timbrar su quinta victoria consecutiva.

    Y el ansiado tanto llego de la manera menos esperada. Francisco Marchant quedó en posición de tiro y sacó un suave disparo cruzado, que no debía darle problemas al portero local Federico Lanzillotta. Sin embargo, de forma increíble, ese balón se le escurrió entre las manos y entre sus piernas e ingresó cómo si estuviera pidiendo permiso al pórtico papayero.

    El transandino no lo podía creer y hundió la cara en el pasto del estadio de La Portada, mientras Marchant y Javier Correa corrían a celebrar junto a Arturo Vidal, que dicho sea de paso fue una de las figuras del partido.

    Maureira también se equivocó y dos veces

    El arquero de La Serena no fue el único en vivir momentos bochornosos. El golero de Colo Colo, Gabriel Maureira, también cometió un par de errores que terminaron en gol para el rival.

    El primero de ellos llegó en los minutos adicionales del primer tiempo y cuando los blancos se imponían 0-1. Un córner desde la derecha, que el manual recomienda sacar con un puñetazo, fue interceptado por Maureira sin éxito. El balón se le soltó de las manos y eso permitió el empate de Bruno Gutiérrez.

    Luego, cuando la cuenta estaba 1-2, otra vez arriba el conjunto santiaguino, Maureira salió a cortar una jugada muy lejos de su arco y esto permitió un remate que fue desviado por Diego Rubio para poner el 2-2 (50′). Sin embargo, el constante aliento de Correa hizo que el joven portero (19 años) volviera al encuentro y no se equivocara más.

    Revisa los mejores momentos del triunfo albo

    Más sobre:Colo ColoLa SerenaFederico LanzillotaLiga de PrimeraFrancisco MarchantGabriel MaureiraFútbolBlooper

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