Al borde del desmayo: campeón con Belgrano cae desorientado en pleno partido y desata la preocupación en Argentina

Una preocupante imagen se vivió en el fútbol transandino. En el marco del duelo de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina entre Belgrano de Córdoba y Gimnasia de Jujuy, Lucas Zelarayán se desorientó en pleno partido y casi se desmayó en el terreno de juego del estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

El habilidoso atacante, capitán y figura en la inédita consagración del pirata cordobés ante River Plate, comenzó a tambalearse sin el contacto de ningún futbolista rival y cayó sentado al pasto. El Chino se levantó rápido con la intención de seguir jugando, sin embargo, nuevamente volvió a aterrizar contra el césped.

Mareado y desorientado, el ‘10′ trastabilló por tercera vez. Fue en ese momento que su compañero Nicolás Fernández se dio cuenta de lo que estaba pasando. Rápidamente, Uvita alertó al árbitro Daniel Zamora y le solicitó que frene el partido para que lo atendiera el cuerpo médico.

Automáticamente, el jugador que representa a la selección de Armenia aseguró que estaba bien. No obstante, desde el banquillo de los cordobeses quisieron evitar mayores inconvenientes y lo retiraron de la cancha a modo de preocupación.

Lucas Zelarayán se desorientó en pleno partido de Copa Argentina y generó mucha preocupación hoy en Santiago del Estero.



Ojalá no sea nada. 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/0yq5NBqlnE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 30, 2026

La aclaración de Zelarayán

Una vez que finalizó el compromiso, Zelarayán conversó con los medios para explicar lo ocurrido. “Quería llevar tranquilidad a toda la gente de Belgrano, a toda mi familia. Ya estuve hablando con el doctor. Me atendieron, les agradezco mucho. Tenía la glucosa baja, fue una semana difícil. Fueron días de mucho festejo”, dijo.

“No soy de consumir mucha glucosa, se me bajó el azúcar. Más que nada fue eso. Me había pasado el año pasado en mi casa, con mi señora. También tuve que correr al médico con una descompensación. Ya me había pasado. Hice un montón de estudios con los médicos del club y el sanatorio”, agregó.

En esa línea, el ariete sostuvo que se realizará más chequeos para tener más certezas en relación a su estado de salud. “Es una lástima para mí. Había vivido una semana soñada y quería terminarla bien. Me pone un poco triste. No me gustó lo que pasó. La preocupación de mi familia y toda la gente de Belgrano. Ahora me vuelvo con el plantel. Esta semana volveremos a hacer los estudios correspondientes”, cerró.