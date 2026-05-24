La pesadilla Millonaria: Belgrano vuelve a golpear a River Plate y es campeón del fútbol argentino por primera vez

El campeón del fútbol argentino es el sorprendente Belgrano. En una interesante final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, los Piratas superaron por 3-2 a River Plate, el favorito, para quedarse con el cetro del Torneo Apertura 2026.

Al otro lado de la cordillera, el enfrentamiento se vendía como “la final del morbo”. Esto, a raíz de que se reeditaba el duelo que mandó al descenso a River hace 15 años. Fueron los celestes quienes dieron uno de los grandes batacazos de la historia del fútbol transandino, en 2011, al derrotar en una definición a la escuadra ‘banda sangre’ y mandarlos a la B. El gol histórico lo hizo Guillermo Farré, actual técnico de Palestino. El DT de Belgrano es el mismo de aquella vez: Ricardo Zielinski.

Paulo Díaz estuvo ausente en el equipo de Eduardo ‘Chacho’ Coudet. Si bien viajó con el plantel a Córdoba, finalmente el zaguero chileno quedó fuera de la lista de citados, pese a que en la semana había sido titular por la Copa Sudamericana ante Bragantino, aunque en ese duelo el técnico lanzó una formación alternativa. Una nueva señal del rol secundario que tiene dentro del equipo. Está en la rampa de salida en el próximo mercado.

Si bien el Pirata comenzó mejor, arrinconando a su rival, River empezó a levantar saliendo mediante balonazos largos en busca de sus atacantes. En los 18 minutos, encontró la apertura de la cuenta gracias al acierto de Facundo Colidio. Definió por el centro del área, en posición de 9, tras un centro atrás del juvenil Tomás Galván, uno de los tantos canteranos en los que Coudet confió desde que llegó al club.

Cuando los Millonarios estaban en un tramo tranquilo dentro del partido, llegó la igualdad a través de la pelota parada. Tiro de esquina de Lucas Zelarayán y ganó por arriba el central Leonardo Morales, para impactar y colocar el balón en un rincón para el 1-1 (26′).

Para el complemento, el duelo continuó dentro de la tónica de la incertidumbre, en un trámite repartido. Lucas Passerini, ariete con pasado en La Calera y Palestino, el centrodelantero titular de Belgrano, coqueteó con la tarjeta roja. Ya amonestado, cometió un par de faltas que bien pudieron costarle la segunda amarilla. Sería reemplazado por Nicolás ‘Uvita’ Fernández, quien sería el hombre de la jornada.

En los 59′, el joven Galván puso otra vez en ventaja a River, mediante un remate cruzado tras pase de Colidio. Con el resultado a favor, daba la impresión de que el cotejo definitivamente se desnivelaba en favor de uno de los colosos de Argentina. Pero todo iba a cambiar cerca del epílogo.

La polémica de la final sucedió con el penal sancionado a favor de los celestes. A 10′ del final, el juez Yael Falcón Pérez recibe el llamado del VAR y va a chequear una supuesta mano de Rivero. En una secuencia que dejó dudas, el árbitro percibe un brazo extendido y cobra la pena máxima. En los 85′, ‘Uvita’ Fernández ejecuta y pone el 2-2.

Tres minutos después, el mismo Fernández anotó nuevamente para el 3-2 definitivo y desatar un verdadero carnaval cordobés. Coudet, indignado por el cobro del penal, terminó expulsado. Tras el pitazo final, se descargó en contra del cuerpo arbitral. El ‘Chacho’ estaba sacado.

Hace 15 años, Belgrano dio un batacazo histórico al mandar a River a la segunda categoría. Ahora, el mismo club del interior de Argentina, que nunca había sido campeón en Primera División, vuelve a herir a los Millonarios. Esta vez, para quedarse con una copa.