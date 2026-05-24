SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    West Ham cae tras 14 años: Tottenham asegura la permanencia en la Premier League tras un sufrido triunfo contra Everton

    A pesar de que West Ham cumplió con su tarea al imponerse a Leeds (3-0), la victoria de los Spurs por 1-0 dejó a los Hammers en la Championship.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este domingo llegó a su fin la temporada 2025-26 de la Premier League. Con el título de Arsenal ya asegurado hace algunos días, parte de las miradas se fueron a la zona baja de la clasificación, pues en la última fecha se definía el último descenso.

    Burnley y Wolverhampton ya se habían quedado sin opciones de pelear por la permanencia. Sin embargo, West Ham y Tottenham seguían luchando por evitar la caída al Championship.

    El panorama era bastante claro. Con los Hammers ocupando la zona roja con 36 puntos, necesitaban ganar por cualquier resultado y esperar una caída de los Spurs contra Everton.

    En el caso de que los blancos empataran, el exequipo de Manuel Pellegrini tendría que imponerse por una diferencia de 13 goles.

    Sabiendo estas complicaciones, Tottenham saltó a la cancha con la seguridad de depender de sí mismo para conservar el puesto en la Premier.

    De esta forma comenzaron tomando el control del partido y en los 7′ generaron la primera jugada de peligro. Conor Gallagher capturó un rechace, pero no alcanzó a darle la dirección adecuada al balón.

    En los 35, Joao Palhinha tuvo una nueva chance de peligro, rematando desde el borde del área, pero el tiro acabó rebotando en un defensor.

    Claro que en los 43′ llegó el respiro. Tras un lanzamiento de esquina Joao Palhinh cabeceó y el balón rebotó en el vertical. La pelota volvió a quedarle y definió al segundo palo para abrir el marcador y desatar los festejos, ya que con esto estaban asegurando la permanencia.

    En paralelo, West Ham seguía luchando por sus opciones y dejó pasar una gran chance de adelantarse al Leeds en el final del primer tiempo. El brasileño Pablo Pereira capturó un rebote en el área. No obstante, la definición se fue desviada por el poste izquierdo.

    La esperanza de West Ham llegó en el complemento

    En el segundo tiempo, llegó la presión de West Ham. El equipo de los martillos consiguió adelantarse en el marcador con los tanos de Taty Castellanos (67′) y Jarrod Bowen (79′), algo que pronto se supo en el estadio de los Spurs.

    Con ello, el equipo se vio un poco más nervioso que en los minutos anteriores, a pesar de saber que tenían que sufrir dos goles en contra a estas alturas para complicarse en la tabla.

    En medio de esto, Callum Wilson marcó el 3-0 en los 90+4′, hito con el que finalizó el partido. Desde entonces las esperanzas de los hammers se trasladaron a lo que podría hacer Everton en los nueve minutos de adición que estableció el árbitro.

    En los últimos cinco, Tottenham centró todos sus esfuerzos en el plano defensivo, algo bastante arriesgado. De hecho, en los 90+6′ Carlos Alcaraz ganó un cabezazo que se fue muy cerca del horizontal. Y tres minutos más tarde, Tyrique George obligó una gran intervención del portero local.

    Así, con el público silbando para exigir el fin del partido, el árbitro pitó el final del partido en los 90+12′ que significó que Tottenham se quede en la Premier y West Ham vuelva a la Championship tras 14 años.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolPremier LeagueTottenhamWest Ham

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI concreta expulsión de 80 extranjeros y gobierno destaca caída en ingresos clandestinos

    Operativo internacional permite capturar a tres imputados por robo a domicilios de deportistas de élite en el extranjero

    Alvarado compromete apoyo del gobierno a proyecto de Sala Cuna y asegura que urgencias se definirán con el Senado

    Alvarado defiende cambio de gabinete y afirma que busca dar “más energía” a seguridad

    Elizalde lanza dura crítica a la megarreforma y descarta postular a la presidencia del PS

    De Grange dice que tener un biministro para el MOP y Transporte permitirá eficientar gasto público

    Lo más leído

    1.
    “Es el honor más grande que puedo recibir”: Manchester City anuncia histórico cambio como homenaje para Pep Guardiola

    “Es el honor más grande que puedo recibir”: Manchester City anuncia histórico cambio como homenaje para Pep Guardiola

    2.
    Manuel Pellegrini le pone nota a la temporada del Betis: “Un sobresaliente sería poco”

    Manuel Pellegrini le pone nota a la temporada del Betis: “Un sobresaliente sería poco”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League

    PDI concreta expulsión de 80 extranjeros y gobierno destaca caída en ingresos clandestinos
    Chile

    PDI concreta expulsión de 80 extranjeros y gobierno destaca caída en ingresos clandestinos

    Operativo internacional permite capturar a tres imputados por robo a domicilios de deportistas de élite en el extranjero

    Alvarado compromete apoyo del gobierno a proyecto de Sala Cuna y asegura que urgencias se definirán con el Senado

    De Grange dice que tener un biministro para el MOP y Transporte permitirá eficientar gasto público
    Negocios

    De Grange dice que tener un biministro para el MOP y Transporte permitirá eficientar gasto público

    El conflicto social que amenaza al nuevo gobierno de Bolivia y a sus reformas económicas

    El departamento de Economía de la FEN bate su récord de alumnos en doctorados en el extranjero

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio
    Tendencias

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    La ansiada estrella 14, en el firmamento Gunner: Arsenal vuelve a levantar el título de la Premier League tras 22 años
    El Deportivo

    La ansiada estrella 14, en el firmamento Gunner: Arsenal vuelve a levantar el título de la Premier League tras 22 años

    En vivo: River Plate y Belgrano se enfrentan por el título del Torneo de Apertura

    West Ham cae tras 14 años: Tottenham asegura la permanencia en la Premier League tras un sufrido triunfo contra Everton

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    No somos nada

    Historias de fantasmas: el crudo y conmovedor testimonio de Siri Hustvedt sobre el adiós a Paul Auster

    Israel advierte a Trump que mantendrá ofensiva en el Líbano pese a inminente acuerdo con Irán
    Mundo

    Israel advierte a Trump que mantendrá ofensiva en el Líbano pese a inminente acuerdo con Irán

    Trump sostiene que se mantienen negociaciones con Irán y que EE.UU. no se precipitará en firmar acuerdo

    Marco Rubio afirma que acuerdo entre EE.UU. e Irán podría ser detallado este domingo

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes