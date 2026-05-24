West Ham cae tras 14 años: Tottenham asegura la permanencia en la Premier League tras un sufrido triunfo contra Everton

Este domingo llegó a su fin la temporada 2025-26 de la Premier League. Con el título de Arsenal ya asegurado hace algunos días, parte de las miradas se fueron a la zona baja de la clasificación, pues en la última fecha se definía el último descenso.

Burnley y Wolverhampton ya se habían quedado sin opciones de pelear por la permanencia. Sin embargo, West Ham y Tottenham seguían luchando por evitar la caída al Championship.

El panorama era bastante claro. Con los Hammers ocupando la zona roja con 36 puntos, necesitaban ganar por cualquier resultado y esperar una caída de los Spurs contra Everton.

En el caso de que los blancos empataran, el exequipo de Manuel Pellegrini tendría que imponerse por una diferencia de 13 goles.

Sabiendo estas complicaciones, Tottenham saltó a la cancha con la seguridad de depender de sí mismo para conservar el puesto en la Premier.

De esta forma comenzaron tomando el control del partido y en los 7′ generaron la primera jugada de peligro. Conor Gallagher capturó un rechace, pero no alcanzó a darle la dirección adecuada al balón.

En los 35, Joao Palhinha tuvo una nueva chance de peligro, rematando desde el borde del área, pero el tiro acabó rebotando en un defensor.

Claro que en los 43′ llegó el respiro. Tras un lanzamiento de esquina Joao Palhinh cabeceó y el balón rebotó en el vertical. La pelota volvió a quedarle y definió al segundo palo para abrir el marcador y desatar los festejos, ya que con esto estaban asegurando la permanencia.

En paralelo, West Ham seguía luchando por sus opciones y dejó pasar una gran chance de adelantarse al Leeds en el final del primer tiempo. El brasileño Pablo Pereira capturó un rebote en el área. No obstante, la definición se fue desviada por el poste izquierdo.

La esperanza de West Ham llegó en el complemento

En el segundo tiempo, llegó la presión de West Ham. El equipo de los martillos consiguió adelantarse en el marcador con los tanos de Taty Castellanos (67′) y Jarrod Bowen (79′), algo que pronto se supo en el estadio de los Spurs.

Con ello, el equipo se vio un poco más nervioso que en los minutos anteriores, a pesar de saber que tenían que sufrir dos goles en contra a estas alturas para complicarse en la tabla.

En medio de esto, Callum Wilson marcó el 3-0 en los 90+4′, hito con el que finalizó el partido. Desde entonces las esperanzas de los hammers se trasladaron a lo que podría hacer Everton en los nueve minutos de adición que estableció el árbitro.

En los últimos cinco, Tottenham centró todos sus esfuerzos en el plano defensivo, algo bastante arriesgado. De hecho, en los 90+6′ Carlos Alcaraz ganó un cabezazo que se fue muy cerca del horizontal. Y tres minutos más tarde, Tyrique George obligó una gran intervención del portero local.

Así, con el público silbando para exigir el fin del partido, el árbitro pitó el final del partido en los 90+12′ que significó que Tottenham se quede en la Premier y West Ham vuelva a la Championship tras 14 años.