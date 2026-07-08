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    Nacional

    Fiscal regional de Atacama investigará accidente de tránsito que protagonizó Ángel Valencia en Providencia

    La selección del persecutor se realizó vía un sorteo efectuado en un Consejo Extraordinario de Fiscales Regionales que se llevó a cabo el martes 7 de julio.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Juan Andrés Shertzer, fiscal regional de Atacama.

    Fue la tarde del sábado 4 de julio pasado que el fiscal nacional, Ángel Valencia, se vio involucrado en un accidente vehicular en la comuna de Providencia.

    El hecho ocurrió a eso de las 15.45 horas, en las cercanías de la intersección de calles Condell y Rancagua, mientras el máximo persecutor se trasladaba junto a su familia en su vehículo particular.

    Por razones que se investigan, Valencia habría impactado a un motorista de aplicación de delivery, quien resultó con algunas lesiones menores.

    De acuerdo con lo informado ese mismo día por la Fiscalía Nacional, la indagación de lo ocurrido quedó inicialmente en manos de la Fiscalía Oriente, que dispuso que las primeras diligencias las desarrollara personal de Carabineros.

    En ese contexto, Valencia fue sometido al alcotest que disponen los procedimientos habituales y prestó declaración.

    La jornada de ayer martes 7 de julio, en tanto, se llevó a cabo un Consejo Extraordinario de Fiscales Regionales en que se abordó el asunto y se sorteó quién será el persecutor que continuará con las pesquisas. Esto, por estar involucrada la máxima autoridad del Ministerio Público.

    Así, como pudo conocer La Tercera, resultó seleccionado el fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer.

    Dicho sorteo se realizó de manera telemática, aunque durante la jornada de este jueves y viernes los persecutores regionales y el fiscal nacional se encontrarán presencialmente en Chillán y Concepción, donde se realizarán los consejos de despedida de las fiscales Nayalet Mansilla y Marcela Cartagena.

    Más sobre:Ángel ValenciaJuan Andrés ShertzerAccidente ValenciaFiscalía Nacional

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