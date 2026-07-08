Los argumentos de los gremios del salmón y la madera para ser excluidos del arancel de castigo de EE.UU. contra Chile

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) y SalmonChile presentaron sus descargos para evitar el arancel de castigo que busca implementar Estados Unidos contra Chile. La superpotencia busca imponer un gravamen de 12,5% contra el país por importar bienes producidos con “trabajo forzoso”, según acusa Estados Unidos.

El Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, fue el encargado de iniciar el proceso de castigo contra Chile y otras 59 economías, donde Chile recibe el gravamen más alto propuesto, y fue esta misma repartición la que escuchó los descargos de Corma y Salmon Chile.

Luego de que a inicios de junio se anunciara que la USTR propone un arancel de castigo, en julio de este año se definió el proceso de audiencias en Washington, donde el país está representado por la comitiva que encabeza el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y una delegación de empresarios. Luego de este proceso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomará la última decisión sobre la aplicación o no del arancel y su detalle.

Ante este contexto, SalmonChile presentó en el contexto de ser excluidos del arancel, ya que cuando se anunció el gravamen de castigo, también se detalló un anexo de productos que no sufrirían el arancel; en esa lista está el cobre.

Según explicaron por medio de un comunicado, el gremio salmonero dijo que el gravamen “no se traduce en una protección a la industria norteamericana, sino en un costo directo para los consumidores”.

SalmonChile apuntó que el salmón silvestre en Alaska es un producto de nicho y no competiría con el salmón de cultivo chileno, “el cual garantiza un abastecimiento masivo, estable y asequible durante todo el año”. Así, apelaron a que, según su juicio, el salmón “no posee un sustituto equivalente en el mercado estadounidense”.

“Creo que hoy día las autoridades del USTR comprenden mejor nuestra realidad y comprenden también de mejor forma los beneficios que tiene para el consumidor norteamericano”, dijo el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, quien expuso esta jornada ante las autoridades de Estados Unidos.

Otro de los argumentos que destacó el gremio fue que “el salmón es el principal motor de las exportaciones no mineras de Chile, registrando envíos a EE. UU. por US$ 2.598 millones en 2025. Sin embargo, el beneficio es mutuo: la distribución y procesamiento de este producto genera más de 1.200 empleos directos en estados clave como Florida, Texas y Nueva York”.

“El desarrollo acuícola en las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes representa un importante polo de demanda para proveedores estadounidenses de biotecnología, servicios farmacéuticos e insumos especializados”, agregaron.

SalmonChile también destacó el producto como clave en la salud de los estadounidenses al ser “una de las fuentes de omega-3 y proteínas densas en nutrientes más accesibles del mercado”.

Sector maderero

Por su lado, el presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, también apeló a ser parte del grupo de productos excluidos del arancel de castigo contra Chile.

En su exposición, O’Ryan argumentó que no existen pruebas de que su sector tenga relación con la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, acusación en la que se basa Estados Unidos para castigar a Chile con un arancel.

El dirigente gremial también destacó la participación del sector maderero en Estados Unidos y la relación que tienen con la superpotencia, como lo son las operaciones de CMPC.

“Cuentan con más de 12 instalaciones en EE. UU., unos 2 000 puestos de trabajo estadounidenses y US$2.000 millones en ventas anuales en EE. UU”, planteó como ejemplo.

Otras firmas que destacó por su relación con Estados Unidos fueron las de Promasa y Foraction: “Son importantes inversiones estadounidenses que operan en Chile para abastecer a los mercados de EE. UU.”.

“Aproximadamente 190.000 hectáreas de bosques plantados en Chile—valorados en más de US$1.700 millones—son propiedad, en su mayoría, de inversionistas estadounidenses, entre los que se incluyen fondos de pensiones y endowments universitarios, con una inversión estadounidense adicional prevista de US$1.000 millones", agregó.

Al igual que el sector del salmón, Corma aseguró que la importación de madera chilena no tiene un sustituto local.

“Los productos chilenos representan entre el 8 % y el 16 % de la madera importada para la construcción en EE. UU., dependiendo del producto, y no existe ningún sustituto nacional. Los constructores de viviendas estadounidenses han confirmado formalmente al USTR que el suministro chileno es esencial para sus operaciones”, dijo O’Ryan.

Además de ser excluidos del arancel de castigo, Corma también planteó su intención de impulsar cualquier medida adicional para que Estados Unidos tenga confianza en el actuar del sector.