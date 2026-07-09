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    Política

    Vodanovic aborda el cara a cara con Cicardini y da por superado impasse en el PS: “Ha habido una polémica producto de malos entendidos”

    La presidenta del PS reconoció el cruce con la senadora por Atacama, aunque afirmó que el tenso cara a cara registrado en la Sala del Senado -cuyas imágenes trascendieron esta tarde- se trató de una conversación de "personas civilizadas".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió esta tarde al tenso cruce de declaraciones que ha mantenido durante la jornada con la también senadora socialista Daniela Cicardini, con la que incluso protagonizó un duro cara a cara en la Sala del Senado.

    Todo comenzó temprano en la jornada, cuando la senadora por Atacama acusó a Vodanovic de “coludirse” con el jefe de las arcas fiscales para negociar la opción de no llevar al Tribunal Constitucional el apartado de la megarreforma referido a la invariabilidad tributaria.

    Tras esto, mediante una declaración pública, Vodanovic calificó lo señalado por Cicardini como “falso y desproporcionado” y acusó su correligionaria de “dañar al PS” al realizar acusaciones por la prensa “sin conversar primero con nosotros”.

    Y aunque en un almuerzo que sostuvieron esta tarde los senadores socialistas se intentó dar por superado el impasse, se conocieron luego imágenes captadas con posterioridad en la Sala del Senado donde la timonel socialista encarara fuertemente a Cicardini, la que se termina parando de su puesto para responder.

    Así, en declaraciones a la prensa emitidas luego, Vodanovic afirmó que en el almuerzo “se establecieron los hechos, las conversaciones que hubo durante estos días y creo que tuvimos una buena conversación, franca entre todos”, en la que, además, se determinó que este jueves asistirán como bancada a la reunión convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

    Sobre lo sucedido con Cicardini, afirmó que “en lo personal no ha sido grato, hablé con Daniela Cicardini, ustedes vieron unas imágenes que andan circulando. Efectivamente, tuvimos una conversación luego en el hemiciclo y ya hemos dado por terminada esta discusión, porque que nada aporta, por cierto, ni al destino de este proyecto, de este mal proyecto de la reforma tributaria, donde ninguno de los senadores socialistas hemos indicado estar a favor de él”.

    Agregó que “aquí ha habido una polémica que ha sido producto de, tal vez, malos entendidos, pero que han sido todos aclarados en la reunión del almuerzo de hoy y, en consecuencia, el Partido Socialista de Chile, su bancada, nos vamos a abocar a lo que realmente importa, que es a legislar”.

    Tras esto, fue requerida por el cara a cara que sostuvo durante la tarde en la Sala del Senado con Cicardini, debido a que este nuevo cruce se produjo con posterioridad a la reunión-almuerzo en la que, según la timonel socialista, se habían conversado todos los problemas.

    Ante esto, negó que se tratara de una discusión. “La verdad es que cuando, si uno está conversando y echan a correr la imagen sin saber lo que se dijo y los periodistas titulan que hubo una discusión y que hay un quiebre, yo no me puedo hacer cargo de los titulares. Evidentemente conversamos, somos personas civilizadas, somos mujeres adultas y vamos a seguir conversando”, aseguró.

    Ante la insistencia de si la discusión entre ambas estaba resuelto, Vodanovic fue enfática: “Acabo de decirlo. Nosotros nos vamos a preocupar de legislar, de trabajar no solo en este proyecto, sino de preocuparnos de las necesidades de los chilenos”.

    Más sobre:PSPaulina VodanovicDaniela Cicardinimegarreforma

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