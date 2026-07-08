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    Política

    Continúa tensión en el PS: Vodanovic y Cicardini protagonizan intenso cara a cara en la Sala del Senado

    La discusión entre ambas senadoras socialistas se originó luego de que la parlamentaria por Atacama acusara a la presidenta del PS de mantener conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a espaldas de la tienda respecto de la megarreforma.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Captura de pantalla.

    La tarde de este miércoles en el Senado se registró un nuevo capítulo en la discusión entre las senadoras socialistas Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini, luego de esta última acusara a la presidenta del Partido Socialista de mantener conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a espaldas de la tienda respecto de la megarreforma.

    Cabe recordar que, durante la jornada, la senadora por Atacama acusó a Vodanovic de “coludirse” con el jefe de las arcas fiscales para negociar la opción de no llevar al Tribunal Constitucional el apartado de la megarreforma referido a la invariabilidad tributaria.

    Sin embargo, Vodanovic respondió a través de una declaración pública, donde afirmó que lo señalado por Cicardini “es falso y desproporcionado” y acusó su correligionaria de “dañar al PS” al realizar acusaciones por la prensa “sin conversar primero con nosotros”.

    Y esta tensión explotó de manera pública en las últimas horas, luego de que la timonel socialista encarara fuertemente a la senadora Cicardini en la Sala del Senado, minutos después de una reunión que había protagonizado el comité de senadores del PS.

    En un registro que fue grabado por 24H, se puede ver a Vodanovic acercarse al puesto de su compañera de tienda -que se encontraba sentada- y emplazarla mientras la apunta con su dedo índice. Al instante, Cicardini se levanta molesta de su silla, y visiblemente molesta y con su mano izquierda en la cadera, le responde cara a cara. La situación desescala cuando la senadora Danisa Astudillo -también del PS- interviene para llamar a sus correligionarias a la calma y poner paños fríos a la situación.

    Al respecto, en declaraciones a 24H, Astudillo explicó que “yo estaba al lado nomás, y lo que sentí es que era necesario que esto se abordara fuera de la Sala, con mayor tranquilidad para que, efectivamente, este acuerdo al que llegamos en el almuerzo, de cuidar las formas, se siguiera respetando hacia afuera”.

    Agregó que “la senadora Cicardini se comprometió públicamente a que ella iba a cambiar la forma de decir las cosas”.

    Más sobre:PSSenadoPaulina VodanovicDaniela Cicardini

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