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    Mal estado de techumbre, ductos e instalaciones sanitarias: los desafíos que presentó Poduje en Plan de Emergencia Habitacional

    El secretario de Estado detalló ante la comisión de Vivienda de la Cámara las acciones a ejecutar en la administración del Presidente José Antonio Kast.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago, 5 de junio de 2026. El Ministro de Vivienda Ivan Poduje asiste a la Expo Vivienda 2026 en la Estacion Mapocho. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, expuso el avance de los planes de emergencia habitacional y las principales líneas de la política habitacional de la cartera.

    “Vamos a presentar el plan de vivienda de este cuatrienio del Presidente (José Antonio) Kast”, inició su presentación el secretario de Estado, quien señaló que primero indicaría los desafíos que han identificado desde el ministerio.

    El primero, explicó Poduje, es el desafío de la vivienda que “está construida en mal estado”. Según expresó, en estos cuatro meses constataron una enorme cantidad de viviendas que se estima como déficit cualitativo, un millón de viviendas, y déficit cualitativo crítico, 250.000 viviendas que tienen, en general, mal estado de techumbre, mal estado de ductos y todas las instalaciones sanitarias, filtraciones, hacinamiento y además entornos degradados.

    El segundo desafío que identificaron en los ejes del plan es el completo desborde o crecimiento descontrolado de las tomas, de las usurpaciones y de los loteos irregulares en Chile.

    Mientras que el tercero tiene que ver con el riesgo asociado al cambio del clima, el ministro mencionó que “hoy día la principal amenaza de nuestras ciudades es el fuego, lo que motivó el desastre del Olivar, el desastre de lluvia y Biobío y que puede generar desastres todos los años”.

    “Los megaincendios forestales que asolan ciudades chilenas y que dejan como saldo (...) tragedia, de pérdida de vida humana, de estrés postraumático, de angustia en los niños”, añadió.

    “Entonces, en este contexto donde tenemos viviendas en mal estado, barrios en mal estado y amenazas de desastres naturales nunca vistas en la historia, nuestro plan debe necesariamente complementar el concepto de emergencia habitacional que inspiró el plan que nosotros heredamos”, puntualizó.

    Asimismo, expresó que “el plan de emergencia habitacional formulado por el exministro Montes y el expresidente Boric se basaba esencialmente en cubrir el déficit cuantitativo, eso quiere decir las viviendas que faltan, que es hoy día, por cierto, un objetivo absolutamente vigente”.

    Sin embargo, apuntó que en su gestión identificaron dos ejes que atender con urgencia: la recuperación territorial y la planificación y gestión de riesgo de desastre. “En virtud de ello, hemos definido nuestro plan como plan integral de vivienda y urbanismo, complementando la emergencia habitacional con estas dos dimensiones”, afirmó.

    ¿En qué consiste el plan?

    “Vamos a dividir este plan en tres ejes. Primero, la emergencia habitacional que continúa lo hecho por el gobierno anterior, reforzado”, planteó el ministro.

    “En segundo lugar, la recuperación territorial que está orientada a dar solución a familias que ya tienen una vivienda propia, que ya tienen un barrio, pero que ese barrio está en pésimas condiciones, la vivienda está en malas condiciones. Y además, la recuperación territorial también, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, implica estirpar de nuestros barrios viviendas tomadas por el narcotráfico y terrenos usurpados donde hay economías criminales en 14 sectores del país, que no tienen nada que ver con los campamentos del año 90″, sostuvo Poduje.

    Y el tercer eje que mencionó es un modelo de planificación urbana y gestión de riesgos de desastre potente que permita mitigar y reducir la exposición de nuestra población a los accidentes de fuego, de inundación y de sismos.

    Las metas

    “Quiero acá también hablar de los énfasis que hemos querido dar como gobierno. Primero, nuestra meta es construir 300.000 nuevas viviendas en lo que es emergencia habitacional”, comentó.

    “Acá está el detalle por región. A estas 300.000 viviendas, le vamos a agregar 100.000 viviendas aproximadamente, que van a ser de los programas Fogaes (Fondo de Garantías Especiales) y tramo 4.000 de clase media, totalizando 400.000 viviendas. Estas 300.000 son las viviendas nuevas que se van a construir en el marco del plan”, especificó el ministro; detalle que había sido mencionado con anterioridad.

    Tensión al inicio de la comisión

    Al comienzo de la sesión, la Secretaría de la comisión dio lectura a un informe en el marco de la reconstrucción de Valparaíso, en específico con la situación de la población El Olivar, donde se sugiere el envío de múltiples oficios a autoridades de la región y al gobierno.

    Sin embargo, fue la diputada Paz Charpentier (REP.) quien llamó a rechazar los oficios acusando una “persecución política en contra de decisiones administrativas fundadas en la seguridad de las familias de la unidad”.

    Su par de partido, Macarena Santelices, también compartió la posición y señaló que “me parece una falta de respeto para con esas familias, el que hoy día tengamos a un gobierno y a un ministro que está tratando de dar solución clara y real a esa familia, el tratar de poner en duda esa situación”.

    Es tras ello que el diputado Héctor Ulloa (IND.) señaló que “jamás en cuatro años he visto que a propuesta de algunos parlamentarios o parlamentarios de esta comisión nos cercenemos voluntariamente de nuestras facultades fiscalizadoras. Es la primera vez que lo veo, la verdad”.

    Añadiendo que “lo encuentro lamentable, entiendo el tema político, naturalmente que subyace en eso, que es un blindaje al ministro”.

    Ante ello, cuando le otorgan la palabra a Iván Poduje, este precisó que “yo no necesito que nadie me blinde, diputado. A mí me blindan los datos y las evidencias, y yo le voy a hacer llegar a usted el informe del IDM que concluye que hay fallas estructurales y resistencia al fuego en las viviendas que nosotros paralizamos y construimos. Son informes concluyentes, hechos por el mejor equipo de investigación de la construcción de Chile”.

    Más sobre:MINVUViviendaMinisterio de ViviendaIván PodujeCámara de Diputados

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