Esteban Pavez logra el título con Alianza Lima y se desahoga: “En Colo Colo fue difícil; pasaron muchas cosas”

Esteban Pavez celebra en Perú. El exjugador de Colo Colo consiguió el título del Apertura peruano de la mano de Alianza Lima. Lo hizo después de que su escuadra se impusiera por 3-0 a Chankas, incluyendo una asistencia del deportista nacional.

Una vez terminado el partido, tomó la palabra para referirse al momento de su salida de Colo Colo tras recibir el llamado de Pablo Guede para sumarse a los Íntimos.

“Venía con muchas ganas, fue importante el llamado del profe Pablo, de Franco (Navarro) también”, comenzó comentando en la transmisión de Movistar Deportes.

A continuación recordó las complicaciones que tuvo que enfrentar en 2025 junto al Cacique. “El año pasado, los últimos seis meses, fueron difíciles en Colo Colo. Pasaron muchas cosas, a veces el fútbol es un poco injusto, pero sabía que con trabajo y perseverancia las cosas se logran”, apuntó.

También le dedicó palabras a la hinchada blanquiazul, recordando la cercanía que tiene el club con Colo Colo. “Contento con lo que se hizo, celebrar, el grupo es muy humilde, me recibieron bien desde el primer día. La dirigencia, mis compañeros me hicieron sentir a gusto, eso es importante y estoy feliz”.

El mensaje de Guede

Quien también mostró su felicidad por el título fue el DT Pablo Guede, en especial después de los cuestionamientos tras su llegada por la temprana eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores.

“Pasé en poco tiempo por muchas cosas desagradables, pero la peor fue cuando me dijeron en la tercera fecha que si no ganábamos me tenía que ir. Fue bastante injusto, pero en el fútbol es lo que manda, por suerte ganamos”, expresó.

“Yo aprendí de los buenos de verdad a hablar menos y a entrenar y a trabajar más. Porque cuando uno no tiene los argumentos futbolísticos lo único que hace es poner excusas”, continuó el DT.

También lanzó un mensaje directo hacia quienes, dentro del propio club, pusieron en duda su continuidad y compromiso. “Que son pocos los que están de verdad, que eso se ve en el día a día, que cuando se levanta una Copa salen muchos en las fotos que patean para atrás. La verdad que eso es una lástima porque es un club tan grande y tan lindo que si tiraran todos para el mismo lado sería maravilloso”.

También explicó su ausencia en los festejos. “Es que se lo merecen (su cuerpo técnico) mucho más que yo porque son los que están en el día a día cortando los partidos, cortando las imágenes, hablando con los jugadores, el ‘profe’ yendo a la casa de los jugadores para estirarlos y relajarlos a las 9 o 10 de la noche. Entonces, si yo salgo, los tapo”, cerró.