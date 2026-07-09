Migraciones multará a empresa que mantenía a 26 trabajadores irregulares en Pozo Almonte previo a Fiesta de La Tirana

Una fiscalización previa a la celebración de la Fiesta de La Tirana, encabezada por la Fiscalía del Tamarugal y la Policía de Investigaciones (PDI), dejó en evidencia las irregularidades con las que operaba la empresa VIJAZ SPA en Pozo Almonte, en la región de Tarapacá.

Tras entrevistarse a más de 30 de sus trabajadores, se descubrió que 26 de ellos eran ciudadanos extranjeros bolivianos y peruanos que no cumplían los requerimientos para desarrollar actividades remuneradas en Chile.

“Se cursará una multa a la empresa, porque lo ocurrido esta semana con estos trabajadores que no contaban con los permisos es una muestra inaceptable de como se vulnera nuestra legislación y se fomenta la irregularidad”, enfatizó el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

La sanción monetaria podría ascender hasta los 70 millones de pesos según detalló el servicio, basado en lo detallado en el artículo 117 de la ley de Migración y Extranjería.

“Esto no sólo es una falta grave sino que también una práctica que tergiversa el mercado laboral y ese en ese sentido que durante las festividades de La Tirana estaremos acompañando estos despliegues coordinados entre diversas instituciones, sobre todo con la gran cantidad de turistas que llegan y el comercio que se da en torno a esta festividad”, enfatizó el director de Migraciones.

Y es que entre el 10 y el 20 de julio se celebra en Pozo Almonte la Fiesta de La Tirana en honor a la virgen del Carmen.

Considerada una de las fiestas religiosas más importantes del país, la pequeña localidad rural del norte del país recibe a más de 250 mil personas durante el carnaval, en que se mezcla la tradición católica y la cosmovisión andina.