El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

Ya están disponibles las bases para quienes deseen postular a las competencias Internacional y Folclórica del Festival de Viña en su versión 2027.

La postulación formal comenzará el jueves 16 de julio fecha a partir de la cual se iniciará la recepción de cada una de las obras musicales y se recibirán hasta el 25 de septiembre.

De acuerdo a estas bases, se seleccionarán seis canciones para la fase internacional y seis para la folclórica.En ambos casos se elegirán cinco temas internacionales y uno chileno, los que no deberán tener una duración máxima de tres minutos.

Además, se exige que cada composición tenga una antigüedad no mayor a cinco años desde su inscripción en la entidad correspondiente.

Para el caso de la Competencia Folclórica, las canciones deben representar la música de raíz popular de cada nación y al igual que en la competencia internacional no deberán tener una duración máxima de tres minutos.

Además, se mantendrán aquellos ítems anunciados la versión pasada, como es el reconocimiento a la diversidad del folclore actual, permitiendo la participación de canciones que integren elementos contemporáneos, siempre que conserven una conexión sustancial con las tradiciones musicales de su territorio.

Junto con lo anterior, se solicitará un documento explicativo que contextualice la propuesta desde su raíz cultural y artística.Como requisito escénico, cada presentación deberá contar con al menos un músico en vivo utilizando un instrumento acústico o típico del folclor, reforzando así el carácter auténtico y presencial de esta expresión musica.

“La Competencia Internacional y la Competencia Folclórica son uno de los grandes pilares del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Han sido fundamentales para construir la identidad del certamen, permitiéndole trascender generaciones y consolidarse como el evento musical más importante de Latinoamérica”, comentó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

Finalmente, la edil convocó a los músicos de diversos países a participar en la versión 2027: “Esperamos recibir a competidores de diversos países, quienes encontrarán en Viña del Mar el escenario ideal para mostrar su música y su talento ante millones de personas.Nuestra ciudad los recibirá con los brazos abiertos para que sean parte de una nueva historia del Festival más importante de Latinoamérica”.

Las bases quedarán publicadas en los canales oficiales de información. El documento estará disponible en el sitio oficial del Festival de Viña del Mar (www.elfestival.tv); de Mega (www.mega.cl) y en la página web del Municipio de Viña del Mar (https://www.munivina.cl/).

El Festival de Viña del Mar que se realizará desde el lunes 22 al sábado 27 de febrero de 2027.