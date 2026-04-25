Ya se encuentra en Chile: técnico argentino está a una firma de asumir la banca de Palestino

Son días de definiciones en Palestino. Luego de la destitución de Cristián Muñoz en la dirección técnica por la seguidilla de malos resultados, en La Cisterna ya alistan la llegada de un nuevo adiestrador para afrontar los desafíos a nivel nacional e internacional.

El reemplazante de La Nona llega proveniente desde el otro lado de la cordillera. El argentino Guillermo Farré, de 45 años, está a una firma de convertirse en el entrenador de los árabes. Según pudo saber El Deportivo, el transandino ya se encuentra en territorio chileno para afinar los últimos detalles en su contrato y calzarse el buzo de los tetracolores. Estaba libre desde marzo.

De hecho, tras acordar los términos, se espera que Farré asuma casi al instante. Tendrá un par de entrenamientos con sus nuevos pupilos y, posteriormente, se sentará en el banquillo a mitad de semana, cuando Palestino reciba a Gremio de Porto Alegre en el estadio Municipal de La Cisterna, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

Guillermo Farré será nuevo DT de Palestino.

Los números de Farré

Guillermo Farré llega al conjunto árabe tras varias etapas en el fútbol argentino y peruano. En su país, debutó como entrenador de Belgrano de Córdoba en 2021 y se mantuvo en el cargo hasta marzo de 2024. Al Pirata lo ascendió a la Primera División transandina, dirigiendo un total de 117 partidos. Se marchó con un saldo de 56 victorias, 28 empates y 33 derrotas.

Luego dio el salto al Sporting Cristal de Lima, club en el que permaneció por casi un año (junio de 2024 a abril de 2025). Con los cerveceros registró 13 triunfos, 5 igualdades y 8 caídas.

Por último, su aventura más reciente fue de un sabor amargo. De vuelta a Argentina estuvo al mando de Aldosivi, pero apenas dirigió 20 partidos: los 6 triunfos no pudieron maquillar los 5 empates y 9 tropiezos restantes.