SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ya se encuentra en Chile: técnico argentino está a una firma de asumir la banca de Palestino

    Tras los malos resultados conseguidos con Cristián Muñoz como DT, los árabes alistan el desembarco de un nuevo adiestrador.

    Por 
    Vicente González
     
    Matías Parker
    Palestino está a pasos de tener nuevo DT. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Son días de definiciones en Palestino. Luego de la destitución de Cristián Muñoz en la dirección técnica por la seguidilla de malos resultados, en La Cisterna ya alistan la llegada de un nuevo adiestrador para afrontar los desafíos a nivel nacional e internacional.

    El reemplazante de La Nona llega proveniente desde el otro lado de la cordillera. El argentino Guillermo Farré, de 45 años, está a una firma de convertirse en el entrenador de los árabes. Según pudo saber El Deportivo, el transandino ya se encuentra en territorio chileno para afinar los últimos detalles en su contrato y calzarse el buzo de los tetracolores. Estaba libre desde marzo.

    De hecho, tras acordar los términos, se espera que Farré asuma casi al instante. Tendrá un par de entrenamientos con sus nuevos pupilos y, posteriormente, se sentará en el banquillo a mitad de semana, cuando Palestino reciba a Gremio de Porto Alegre en el estadio Municipal de La Cisterna, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

    Guillermo Farré será nuevo DT de Palestino.

    Los números de Farré

    Guillermo Farré llega al conjunto árabe tras varias etapas en el fútbol argentino y peruano. En su país, debutó como entrenador de Belgrano de Córdoba en 2021 y se mantuvo en el cargo hasta marzo de 2024. Al Pirata lo ascendió a la Primera División transandina, dirigiendo un total de 117 partidos. Se marchó con un saldo de 56 victorias, 28 empates y 33 derrotas.

    Luego dio el salto al Sporting Cristal de Lima, club en el que permaneció por casi un año (junio de 2024 a abril de 2025). Con los cerveceros registró 13 triunfos, 5 igualdades y 8 caídas.

    Por último, su aventura más reciente fue de un sabor amargo. De vuelta a Argentina estuvo al mando de Aldosivi, pero apenas dirigió 20 partidos: los 6 triunfos no pudieron maquillar los 5 empates y 9 tropiezos restantes.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolPalestinoGuillermo FarréFútbol chilenoLiga de PrimeraCristián Muñoz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Chong va contra abogado que urdió plan para cobrar dineros de personas fallecidas generando falsas deudas

    Ejército de Malí asegura que controlaron el ataque coordinado de grupos rebeldes

    Imputados por robo con homicidio a vendedora de cartas de Pokémon quedan con prisión preventiva

    EE.UU. flexibiliza sanciones a Venezuela y autoriza pago de defensa de Maduro en juicio por narcotráfico

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Lo más leído

    1.
    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    2.
    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia y tiene un inicio arrollador en el Sudamericano

    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia y tiene un inicio arrollador en el Sudamericano

    3.
    El crudo relato de expromesa de la U: “Tuve depresión, empecé a lidiar con mi mente y todo se hizo cuesta arriba”

    El crudo relato de expromesa de la U: “Tuve depresión, empecé a lidiar con mi mente y todo se hizo cuesta arriba”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Pronostican temperaturas bajo cero para los próximos días entre las regiones de Valparaíso y Biobío

    Pronostican temperaturas bajo cero para los próximos días entre las regiones de Valparaíso y Biobío

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Fiscal Chong va contra abogado que urdió plan para cobrar dineros de personas fallecidas generando falsas deudas
    Chile

    Fiscal Chong va contra abogado que urdió plan para cobrar dineros de personas fallecidas generando falsas deudas

    Imputados por robo con homicidio a vendedora de cartas de Pokémon quedan con prisión preventiva

    Pronostican temperaturas bajo cero para los próximos días entre las regiones de Valparaíso y Biobío

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal
    Negocios

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal

    Paula Estévez: “El Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley de investment screening”

    La ofensiva por Blanco y Negro que desnudó los negocios de Aníbal Mosa

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana
    Tendencias

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Qué se sabe sobre la supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson que terminó en la cancelación de su serie

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    El arbitraje chileno vuelve a ponerse a prueba en la Copa Libertadores y Sudamericana
    El Deportivo

    El arbitraje chileno vuelve a ponerse a prueba en la Copa Libertadores y Sudamericana

    Ya se encuentra en Chile: técnico argentino está a una firma de asumir la banca de Palestino

    Alivio Gunner: Arsenal vence con angustia a Newcastle y sigue vivo en la lucha por la Premier League

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna

    Luna Miguel y el desafío de leer lo incómodo: “Leamos lo desagradable, aunque sea para criticarlo”

    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark

    Ejército de Malí asegura que controlaron el ataque coordinado de grupos rebeldes
    Mundo

    Ejército de Malí asegura que controlaron el ataque coordinado de grupos rebeldes

    EE.UU. flexibiliza sanciones a Venezuela y autoriza pago de defensa de Maduro en juicio por narcotráfico

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

    Acompañar a un hijo o hija con TCA
    Paula

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene